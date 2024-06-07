孩子過敏鼻水、鼻塞不停？把握暑假「呢3日」改善體質跟過敏說再見！

過敏性鼻炎是兒科常見的慢性病之一，常見症狀有鼻塞、鼻腔腫脹、打噴嚏、流鼻水、揉鼻子、揉眼睛，嚴重的話，晚上也會因為鼻塞、鼻不通、鼻竇壓痛、鼻涕倒流、頭痛等，出現入睡困難、夜間醒來、輾轉難眠等現象，使得隔天精神狀況不佳，影響學習及工作效率。如果小時候沒治好，容易衍生過敏性哮喘、異位性皮膚炎、經常反覆性感冒等症狀。

過敏屬寒性體質 「冬病夏治」三伏時期是最佳預防時機 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫針灸科主任吳建隆說，過敏病症的兒童及青少年，多屬於寒性體質。所謂「冬病夏治」是在夏日做好疾病預防措施，以減少好發於秋冬的疾病困擾，因此在夏天最炎熱的「三伏」時期，將有利於肺部的辛溫藥物「白芥子、細辛、乾薑、甘遂」等藥材用薑汁調敷，貼在身體背部「大椎、大杼、風門、肺俞、脾俞、腎俞」等與肺部有關穴位，經由局部刺激血循、達到溫經通絡、散寒驅邪的作用。

中醫預防性治療 明顯改善過敏症狀 穴位敷貼治療除了使用肺經的穴位之外，也會根據小朋友個人體質差異，選用強化脾胃或溫補腎元的俞穴，以增強後天脾胃及先天腎陽的功能，改善體質，幫助溫肺經、散肺寒，在鼻塞、流鼻水、打噴嚏、揉眼睛等過敏症狀，這是結合中醫「運氣醫學」與「敷灸療法」的預防性治療，都有明顯的改善。