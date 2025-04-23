學習障礙不是笨 臨床心理學家教你找出孩子的一片天

孩子上學後，在學校的適應狀況一直是家長關心的課題，若孩子有學習困難，家長更是掛心。例如，學寫字時，會寫鏡像字(字左右顛倒)，字跡潦草或大小不一，難以掌握筆劃順序與字形結構，寫作時缺乏標點符號或文法錯誤頻繁；或是閱讀速度慢，無法流暢朗讀文字；容易跳字、漏字或看錯字。有些孩子難以理解數字概念，無法理解為甚麼5比3大，加減乘除容易算錯，甚至無法背誦乘法表。不知你家中的孩子是否遇到上述困難，同時你也認為孩子是有學習方面的障礙嗎？

學習障礙並不是智力問題 透過學校與醫院判定進一步瞭解

衛生福利部草屯療養院臨床心理學家簡慧雯表示，這類孩子其實智力能力是沒有問題的，只是在個別學習領域的反應較同儕緩慢，需要專業的教學方法。判定孩子有沒有學障，影響著孩子在學校教學資源的提供或是考試時特定的協助。除了使用特定測驗瞭解孩子有沒有如認字、文句理解、寫字等特定困難之外，在學校裡經過一段時間老師教學或其他協助，補救加強後孩子是否能有所進步，也會是重要的判定標準。

而在醫院方面，專注力不足過度活躍症及自閉症譜系障礙的孩子也常會同時有學習方面的問題，醫院方面能做的就是協助瞭解孩子的學習困難是否受這兩類疾病影響，然後提供給學校，對孩子做出最完整全面的了解。