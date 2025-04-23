學習障礙不是笨 臨床心理學家教你找出孩子的一片天

孩子上學後，在學校的適應狀況一直是家長關心的課題，若孩子有學習困難，家長更是掛心。例如，學寫字時，會寫鏡像字(字左右顛倒)，字跡潦草或大小不一，難以掌握筆劃順序與字形結構，寫作時缺乏標點符號或文法錯誤頻繁；或是閱讀速度慢，無法流暢朗讀文字；容易跳字、漏字或看錯字。有些孩子難以理解數字概念，無法理解為甚麼5比3大，加減乘除容易算錯，甚至無法背誦乘法表。不知你家中的孩子是否遇到上述困難，同時你也認為孩子是有學習方面的障礙嗎？
學習障礙並不是智力問題 透過學校與醫院判定進一步瞭解
衛生福利部草屯療養院臨床心理學家簡慧雯表示，這類孩子其實智力能力是沒有問題的，只是在個別學習領域的反應較同儕緩慢，需要專業的教學方法。判定孩子有沒有學障，影響著孩子在學校教學資源的提供或是考試時特定的協助。除了使用特定測驗瞭解孩子有沒有如認字、文句理解、寫字等特定困難之外，在學校裡經過一段時間老師教學或其他協助，補救加強後孩子是否能有所進步，也會是重要的判定標準。
而在醫院方面，專注力不足過度活躍症及自閉症譜系障礙的孩子也常會同時有學習方面的問題，醫院方面能做的就是協助瞭解孩子的學習困難是否受這兩類疾病影響，然後提供給學校，對孩子做出最完整全面的了解。
接納孩童發展特質 關注孩童強項並建立自信心
草屯療養院張介信醫生表示，許多學習障礙者在某些領域可能有挑戰，但在其他方面卻擁有獨特的優勢，建議家長接納學習障礙孩童的發展特質，關注他們的強項，而不是只看到學習上的困難，幫助建立自信心。家長和教師合作，透過視覺、聽覺、動作等不同方式學習，觀察並找到最適合孩子的方法。
張介信醫生鼓勵家長，當發現孩子的表現不如預期，或是一再出現某種困難時，可以積極地跟老師討論，有需要的話再做進一步評估。透過家長的陪伴、正確的教導，不僅能提升孩子的自信，也能幫助他們在適合的領域中發光發熱！
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