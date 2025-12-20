安全升級！「即時同步」導引射頻消融術 精準狙擊頑固性三叉神經痛

被譽為「天下第一痛」的三叉神經痛，患者常飽受臉部如刀割、電擊、爆炸般的劇烈疼痛困擾，嚴重影響生活質素。傳統微創治療雖傷口小、恢復快，但因無法即時看見血管，穿刺血管導致的臉部血腫，一直是困擾病患與醫生。如今，三軍總醫院整合疼痛治療中心主任徐永吉與放射診斷部科主任許一智，利用結合電腦掃描(CT)與超聲波的「即時同步化導引技術」，成功應用於三叉神經痛的射頻消融術中。這項技術不但大幅提升治療精準度，更有效降低術後血腫等併發症的發生，為頑固性三叉神經痛患者，帶來治療新曙光。

傳統影像導引限制多 CT 與超聲波同步技術突破定位障礙 徐永吉與許一智主任解釋，對於三叉神經痛的治療，傳統導引方式包括X光透視與電腦掃描，但兩者皆無法即時看清血管位置，治療中若誤刺血管，就可能造成臉部腫脹、出血，在操作上有一定挑戰。 近年隨著超聲波設備快速進化，中高階超聲波儀器搭載電腦掃描融合軟件，逐漸成為解決傳統療法痛點的關鍵。「CT與超聲波即時同步化」技術是醫生先在病患頭部貼上磁導裝置，進行顱底神經孔的電腦掃描；接著將CT影像傳輸到超聲波儀器中，當超聲波探頭接觸病患臉部，CT影像便能隨著超聲波影像「同步」變化，克服傳統上顱底超聲波因臉骨遮擋導致定位困難的弊病。

可視化導航降低併發症 打造更安全的微創治療 利用這項即時同步化的導引，醫生就可以在超聲波螢幕中精準標註CT影像上神經孔的位置，同步的超聲波影像也會出現相應的標註點。操作醫生只需將射頻針尖沿著清晰的導航路徑，精準刺入標註點，即可完成治療中最關鍵的步驟。 徐永吉與許一智兩位主任指出，此融合技術的最大優點是能「看見血管、避開血管」，降低臉部血腫風險；同時也能更準確抵達三叉神經孔，提升射頻熱凝療法的治療效益。三總已在多位患者身上已證實其安全性與穩定性，證實影像融合導引技術不只讓治療更安全，也能減少患者的恐懼，也降低了操作醫生的擔憂，未來可望成為三叉神經痛微創治療的重要里程碑。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】