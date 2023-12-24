家人發生急性腦中風 醫教你「怎麼做」把握治療先機

81歲林姓老翁，於早上10時身體左側無法施力，整個倒臥在床上，家人發現後緊急叫救護車將老翁送到醫院急診室，檢查確認腦中風，經醫生與家屬溝通後緊急施打血栓溶解劑，並進行動脈取栓手術，手術順利，老翁住院14天後即返家休養。

啟動腦中風團隊 進行緊急手術 經檢查後，發現老翁有心律不整合併右側頸動脈末端阻塞，導致血液阻塞而發生缺血性腦中風，急診立即啟動腦中風團隊。童綜合醫院神經內科陳淑儀醫生建議先施打靜脈血栓溶解劑，與家屬溝通後獲得同意進行注射，隨後即由放射科趙正誠醫生進行動脈取栓手術，手術順利，術後住加護病房4天即轉至普通病房，再住院10天即出院返家休養，經持續復健後，目前自己行動都非常正常。

血栓阻塞腦部 把握黃金 4.5 小時 陳淑儀醫生表示，患者因為頸部或腦部動脈血管遭血栓(凝結的血塊)阻塞，血液無法流通到腦部，導致缺血性腦中風的發生，患者送到急診後須把握黃金4.5小時施打血栓溶解劑，恢復血流至腦部，避免因腦部缺血過久而造成失能或殘障的發生。 大血管阻塞則進行腦部動脈取栓手術，將患者全身麻醉後，藉微創腦部導管技術，將導管、微導管從病患鼠蹊部動脈進入，送至腦部血管阻塞處，再移除血栓，讓腦部血流恢復正常。