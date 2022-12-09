家長必學！抑鬱青少年增加、求助少　「叛逆or抑鬱」點分？

葉雅馨主任建議，家長要跳脫框架，不只一味當指導或要求者，孩子需要的是傾聽、同理他的不知所措、分享他的各種情緒，而不是一直給建議，家長試著成為孩子的朋友角色。

新冠肺炎疫情期間，抑鬱症及焦慮症罹患人數比例上升，已有不少研究發現，尤其兒童青少年的罹患率。根據一份2022年9月發布於《美國預防醫學期刊》的研究指出，在美國12至25歲的人口抑鬱症病例雖大幅增加，但接受治療的卻沒有相對增加，必須正視此現象。

青少年抑鬱症盛行率增 課業壓力最重

根據董氏基金會歷年發表的研究顯示，最常讓台灣青少年感到壓力的前三名，依序為課業壓力、對未來的不確定性及人際問題，進一步發現，女孩比男孩對未來的不確定性及人際問題困擾，感到更有壓力；另外，抑鬱情緒症狀愈嚴重者，求助比例愈低。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，全世界已發表之青少年抑鬱症盛行率均有微幅增加。在台灣，比較嚴重的問題是，青少年的自殺率，不同於與其他年齡族群，這幾年來不減反增；而與其說青少年挫折耐受力差，倒不如正視在這變動的生活型態及新科技帶來的困擾下，青少年其實是最容易受影響的族群。