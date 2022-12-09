熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
健康
2022-12-09 13:23:56

家長必學！抑鬱青少年增加、求助少　「叛逆or抑鬱」點分？

分享：
焦慮

葉雅馨主任建議，家長要跳脫框架，不只一味當指導或要求者，孩子需要的是傾聽、同理他的不知所措、分享他的各種情緒，而不是一直給建議，家長試著成為孩子的朋友角色。

新冠肺炎疫情期間，抑鬱症及焦慮症罹患人數比例上升，已有不少研究發現，尤其兒童青少年的罹患率。根據一份20229月發布於《美國預防醫學期刊》的研究指出，在美國1225歲的人口抑鬱症病例雖大幅增加，但接受治療的卻沒有相對增加，必須正視此現象。

 

青少年抑鬱症盛行率增 課業壓力最重

根據董氏基金會歷年發表的研究顯示，最常讓台灣青少年感到壓力的前三名，依序為課業壓力、對未來的不確定性及人際問題，進一步發現，女孩比男孩對未來的不確定性及人際問題困擾，感到更有壓力；另外，抑鬱情緒症狀愈嚴重者，求助比例愈低。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，全世界已發表之青少年抑鬱症盛行率均有微幅增加。在台灣，比較嚴重的問題是，青少年的自殺率，不同於與其他年齡族群，這幾年來不減反增；而與其說青少年挫折耐受力差，倒不如正視在這變動的生活型態及新科技帶來的困擾下，青少年其實是最容易受影響的族群。

叛逆

單純經歷叛逆時期的青少年，生活作息及飲食習慣較如常。

抑鬱常被誤以為是叛逆 留意情緒警訊

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年的抑鬱常常被誤以為是叛逆，家長需學習如何辨識孩子是抑鬱症，除了叛逆行為，會伴隨一些不舒服的症狀，如胃口不好、凡事提不起勁、失眠、甚至不想出門、增加許多負面思考等，而單純經歷叛逆時期的青少年，生活作息及飲食習慣則較如常。

葉雅馨主任建議，家長要跳脫框架，不只一味當指導或要求者，孩子需要的是傾聽、同理他的不知所措、分享他的各種情緒，而不是一直給建議，家長試著成為孩子的朋友角色。

尋求專業協助

當我們察覺到情緒常常低落、負面思考、不自覺想哭，或不想成為他人負擔、想消失等，已經不是尋求溫暖可解決的，應該要接受專業的協助或治療。

面對與解決疾病症狀　是最重要關鍵

葉雅馨主任提及，其實很多人不了解，為甚麼勸抑鬱症患者不要想太多或想不開是無效的，這問題就像我們遇到胃痛時，無法叫胃不要再痛，可能過一陣子會自然好起來，但如經常出現疼痛就是警訊。而情緒問題常常被當作不存在、漠視或被擱一旁，當我們察覺到情緒常常低落、負面思考、不自覺想哭，或不想成為他人負擔、想消失等，已經不是尋求溫暖可解決的，應該要接受專業的協助或治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受