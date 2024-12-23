容易肚屙、便秘只是緊張大師？腸易激腸抽筋彎身難耐 治療重點在紓緩

腸胃敏感的人，外出也會自備「廁所路線攻略」，掌握所到之處的洗手間位置！但有一種「急」是為腸易激綜合症，曾有患者在短短的15分鐘港鐵車程已難忍大便，需要穿著成人紙尿片，以免釀成尷尬事。腸胃肝臟科專科施蘊知醫生指出，不少港人精神壓力如山，可能以為腸胃不適只是偶爾的緊張導致，因而習以為常，但輕視此症可能會導致肛裂、痔瘡等問題，為生活及社交帶來更大的不便。 不只是腹瀉 便秘也有患病風險 腸胃炎與腸易激綜合症，腹瀉腹痛都是常有病徵。前者一般來得較急，通常是「食錯嘢」導致病毒或細菌感染；而後者則是持續及頻密地發生的，例如每個月也總有一、兩次與飲食無關的腹瀉腹痛，嚴重的話更會持續腹瀉4至5次，甚至大便呈水狀。施醫生提到，根據最新的臨床定義，如廁後仍然腹痛的話，便有機會是腸易激綜合症。

不只是腹瀉，腸易激綜合症的另一類是便秘型。根據布里斯托大便分類法，如果大便稀爛、不成形或是水樣便，便屬於較常見的腹瀉型；大便乾硬、呈凹凸香腸狀，甚至是一顆顆硬球狀，則為便秘型。「時而腹瀉時而便秘的話則為混合型，因此患者需要觀察症狀和病情的變化。」施醫生補充。 頻密急便令患者身心受壓 更易刺激腸道 遇上便秘問題時，患者可能會用力排便，令肛門口組織受壓，致血管腫脹，形成痔瘡。另外，用力過猛加上本身大便乾硬，排便時有機會令肛門受傷導致肛裂；至於腹瀉型的患者，由於頻密排便，如廁時間長會增加下盆壓力，加上可能會於排便時施力，因此他們都是痔瘡的高危一族。

施醫生補充，更大的影響可能是患者的情緒，由於生活、社交上的種種不便，外出和用膳後更要顧忌排便的急切性，往往令患者緊張焦慮，甚至出現抑鬱情緒。而負面情緒亦會反過來刺激腸胃，造成惡性循環，影響更為深遠。 治療著重減病徵 降腸抽筋不適 腸易激綜合症發作時，輕則腹痛，重則腸道嚴重抽筋、難以站立，治療方法以緩和病徵為主。臨床上，醫生會處方抗痙攣藥物，這種藥物的效用是鬆弛腸道平滑肌，現時較新型的抗痙攣藥物藥效較長、副作用亦較少，可以幫助患者穩定病情。腹瀉嚴重的患者則可能需配合止瀉藥物。施醫生建議，患者從日常生活入手，應避免油膩和辛辣食物減少刺激腸道蠕動、三餐定時定量、減少進食高腹鳴食物及釋放情緒壓力。



一位約50歲的太太，確診腸易激綜合症近10年，她同時患有抑鬱及焦慮症。在病情嚴重的時候，即使是乘搭數個港鐵站，她也需要穿著成人紙尿片，幸好早有準備，因為她的確曾因太急而在街上即時大解，險生尷尬事。近年她求醫精神科和腸胃肝臟科專科醫生後，以藥物和調整心態對抗病情，現時已大有改善。 以上資訊由施蘊知醫生提供

腸胃肝臟科專科施蘊知醫生