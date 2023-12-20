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健康
2023-12-20 18:30:05

宿醉喝蜜糖水、咖啡真能有效緩解？小心解酒秘方暗藏「這些」危險！

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宿醉

紓解宿醉不適感的解酒方法，可能帶來其它健康問題。

年底將近，在尾牙、聚餐場合上，不免會和同事、親友一同開懷飲酒慶祝一年的結束，但歡慶隔天卻常會有頭暈、頭痛、腸胃不舒服等宿醉不適症狀。網路上流傳了許多「解酒」方法，但這些方法真的有效嗎？

藥劑師廖偉呈在臉書、部落格上PO文表示，這些方法大部分是紓解宿醉不適感的解酒方法，並非將酒精值降到安全範圍以下的解酒方式，而且其實有些解酒方法可能暗藏健康問題，並不是所有人都適合。

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網路謠傳解酒秘方看似無害 卻暗藏健康危害

許多人一定聽過若是喝酒隔天宿醉不適，可以利用蜂蜜水、茶、咖啡等方式來緩解症狀。這些解酒方法看起來相當「天然」，沒有傷身的化學成分，但藥劑師廖偉呈提醒，在使用這些方法時卻也可能帶來其它問題，為求快速消除酒後不適感的同時當心反而造成以下危險：

  • 喝蜂蜜水：喝一杯溫的蜂蜜水，據說有助於緩解宿醉頭痛，但蜂蜜含有糖分，如果喝過多會使血液中三酸甘油酯上升，而人體在代謝酒精時，本來就會讓三酸甘油酯上升，若兩者作用加在一起，血中三酸甘油酯會更高，因此血脂偏高者不建議使用，或長期使用。
  • 喝濃茶：聽說茶水中的單寧酸會抓住酒精，多酚類還能幫助保肝。但濃茶會刺激胃黏膜，酒精本身也會，兩者加起來其實更容易引起胃部不適，空腹、胃酸分泌亢進等人士應避免使用。
  • 喝咖啡：據說咖啡因能消除酒精的作用，網路謠傳當有醉意時可以馬上喝杯濃咖啡。不過其實咖啡因具有提神作用，會讓人一時無法警覺已經醉了的事實，可能會因而產生危險。另一方面過量的咖啡因容易使酒醉的心悸症狀變嚴重，若有心臟功能問題的人，不應使用此方法。
飲水

單純的「水」就能加速酒精排出體外，只要飲酒適量，等待1、2小時，酒精便能完全代謝。

「水」有助酒精排出 躲酒、不喝酒才是解酒妙招

如果想要解酒到底該怎麼做呢？藥劑師廖偉呈表示，其實單純的「水」就能加速酒精排出體外，只要飲酒適量，等待12小時，酒精便能完全代謝，因此建議飲酒前後可多飲水，有助於促進酒精代謝排出，而進餐前攝取食物也有助減緩酒精吸收速度。

不過，藥劑師廖偉呈強調，學會躲酒或不喝酒，才是最好的解酒妙招，若是真的非喝不可，建議可以掌握以下原則比較不會喝醉：

  • 選擇「含糖分」的酒類，或搭配甜食使用；
  • 不要與含氣飲料同時飲用，或含汽酒精飲品；
  • 不要空腹飲酒，並配下酒菜。
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