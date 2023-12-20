宿醉喝蜜糖水、咖啡真能有效緩解？小心解酒秘方暗藏「這些」危險！

年底將近，在尾牙、聚餐場合上，不免會和同事、親友一同開懷飲酒慶祝一年的結束，但歡慶隔天卻常會有頭暈、頭痛、腸胃不舒服等宿醉不適症狀。網路上流傳了許多「解酒」方法，但這些方法真的有效嗎？

藥劑師廖偉呈在臉書、部落格上PO文表示，這些方法大部分是紓解宿醉不適感的解酒方法，並非將酒精值降到安全範圍以下的解酒方式，而且其實有些解酒方法可能暗藏健康問題，並不是所有人都適合。