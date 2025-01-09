寒流來了！出現「這些症狀」都是心血管警訊 醫：輕忽恐致命

天文台指強烈冬季季候風會在今晚抵達華南沿岸，星期五及周末期間早上寒冷。隨著氣溫驟降，心血管疾病求診人數增加，寒流對市民健康影響重大，需要提高警覺。

搶救生命爭取關鍵時間

一位85歲男性於冬至當天因胸悶、呼吸困難就醫，原以為是感冒症狀而前往診所就醫。醫生經由詳細問診得知病人已有一周的喘咳症狀，立即進行心電圖檢查後發現異常，當機立斷建議轉介至彰基醫學中心。

病人抵達醫院時已出現嚴重呼吸困難及胸悶，經檢查確診為急性心肌梗塞併發肺水腫，所幸在醫療團隊迅速啟動緊急處置，進行氣管插喉及心導管支架置放手術後，目前已恢復穩定。

值得注意的是，該病人十多年前就曾進行過心導管支架手術，屬於高風險族群，但卻因輕忽症狀而延誤就醫時機。