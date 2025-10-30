察覺太太常健忘有異樣！夫陪伴四處求醫 終能接受新藥治療

七十多歲王太太約兩年前開始出現健忘的情況，常常上午交代的事情，下午就忘記，甚至否認曾經說過，王先生察覺異常後，帶著妻子四處求診，最終確診為輕度阿茲海默症。

阿茲海默症傳統藥物不能治本 新藥結合清除斑塊並預防生成

光田綜合醫院神經內科部長楊鈞百醫生表示，阿茲海默症傳統藥物主要作用在改善記憶、專注或行為等認知行為症狀，卻無法阻止病程退化。相比之下，新一代β類澱粉蛋白單株抗體，最大突破在於能直接針對阿茲海默症的病理根源──β類澱粉蛋白沉積，不僅能清除腦內已存在的不可溶斑塊(plaque)，還能專一性結合並清除游離的原纖維(protofibrils)與早期聚集體，降低累積並預防新斑塊生成。

新藥減緩病程惡化、為病人爭取時間

楊鈞百醫生指出，該藥物屬於改善阿茲海默症病程的新型治療(Disease-modifying therapy，DMT)，已在部分國家獲准使用，臨床研究顯示，可讓病程惡化的速度平均減緩27%，換算下來，患者可比原先多爭取約3年的清楚時間。

對王先生來說，這3年不只是數字，而是妻子每天還能做算盤、抄短文，或清晨去廟裡誦經的時光。對病人而言，這也代表能維持生活自理與維護個人尊嚴之象徵。