對光線、氣味及聲音敏感？你可能患上呢個病！

易患前庭偏頭痛的人可能會在偏頭痛引發作後出現發作，包括睡眠模式改變、味精、月經周期以及巧克力、乳酪和紅酒、臘腸等食物。

偏頭痛症狀，如嚴重、悸動的頭痛，通常在頭的一側；

偏頭痛症狀，如嚴重、悸動的頭痛，通常在頭的一側；

偏頭痛症狀，如嚴重、悸動的頭痛，通常在頭的一側；

偏頭痛不只頭痛 還有對光線及氣味、聲音敏感

偏頭痛不只頭痛 還有對光線及氣味、聲音敏感

偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，雖然常見偏頭痛的特點是中度至重度敲擊或悸動性頭痛，但前庭偏頭痛可能涉及也可能不涉及頭痛，並可能伴有前庭症狀，如眩暈、不平衡、噁心和嘔吐。

女性比男性更易偏頭痛 易與梅尼埃爾病、耳石症共存

林岫萱表示，前庭偏頭痛與其他偏頭痛綜合症一樣，往往在家庭中發生。儘管科學尚未完全澄清偏頭痛的複雜機制，但眾所周知，女性往往比男性更容易患上這種情況，月經周圍的症狀可能會惡化。

此外，易患前庭偏頭痛的人可能會在偏頭痛引發作後出現發作，包括睡眠模式改變、味精、月經周期以及朱古力、乳酪和紅酒、臘腸等食物。由於大多數前庭偏頭痛患者沒有前庭症狀和頭痛同時發生，頭暈本身的出現可能使得出診斷具有挑戰性。林岫萱說，前庭偏頭痛、梅尼埃爾病和耳石症共存是很常見的，這可能會使診斷和治療更具挑戰性。