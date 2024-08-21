導管消融術 治頑固性高血壓

高血壓常被喻為「隱形殺手」，皆因病者一般無症狀，往往出現心臟病、腎衰竭以至腦中風等併發症才發現患病。然而，多達一成半的高血壓病人，即使服用多種降血壓藥，血壓繼續飆升。本港醫學界遂引入微創手術治療「頑固性高血壓」，有年近80歲的婆婆接受新治療後，上壓由160mmHg大減至120mmHg，或可再減藥。 據衛生署在2020至2022年度的人口健康調查，本港15至84歲人口患高血壓的比率為29.5%，患病率隨年齡而持續上升，由15至24歲的4.9%，升至65至84歲的57.4%。

易致併發症 心臟科專科醫生陳裕豪解釋，「頑固性高血壓」是指經過3種降血壓藥物治療、其中一種包括「利尿劑」之後，也無法將血壓控制的情況。文獻記載，約7%至15%高血壓患者屬「頑固性」，「隨人口老化及各種病症有上升情況，相信頑固性高血壓患者一步一步上升也不出奇。」當血壓難於控制，相關併發症亦更易出現。 用藥或須多管齊下 要處理高血壓，除了從生活入手，亦須保持均衡飲食、減少膳食鹽分及有充足運動，若病情無改善，則要配合藥物。陳裕豪指，常用的降血壓藥包括利尿劑、鈣通道阻滯劑、血管緊張素(ACE)抑制劑、以及令血管擴張的血管收縮素II受體阻滯劑等。對於頑固性高血壓患者，可能要不同藥物多管齊下，才令血壓有所改善。 陳裕豪不諱言，不單是頑固性高血壓患者，部分病人如有糖尿病、腎臟血管收窄、腎功能疲弱、睡眠窒息症以至內分泌失調，其血壓也較難控制。同時，有些患者對藥物的反應大，出現很多副作用，結果無法繼續服藥。



大減心血管病風險 為協助高危患者，本港近年引入「腎臟交感神經消融術(RDN)」。由於人體的交感神經受刺激時，會導致血管收縮，並分泌更多腎上腺素，令血壓上升。陳裕豪指出，腎臟血管布滿很多交感神經，手術原理是以微創方法，將一條導管透過大腿內側的動脈放進腎臟血管內，再釋放射頻熱能，令腎臟交感神經變得不那麼活躍，從而使血壓受控。 「手術一般可將血壓大約減10mmHg，不要小看這減幅，心血管疾病風險已可大大減低，所以是很有效的治療，且成功率達八成。」陳裕豪續稱，按照目前9至10年的臨床數據，術後的療效可持續。而手術的潛在風險包括腎臟血管受傷、流血或產生血塊，由於醫生會進行術前評估，若病人有先天性血管畸形、血管嚴重收窄、腎功能弱等問題，則不宜接受這治療，故手術出現嚴重併發症的風險甚低。 術後可減藥 陳裕豪分享，數月前有一位年屆79歲的婆婆求診，對方已服用過5種降血壓藥，受不了副作用，也控制不到血壓，她更有糖尿病、膽固醇高、心血管收窄、乙型肝炎、腎功能弱等問題，她因擔心會導致中風及心臟病，終接受了導管消融術。「她今年2月做手術，血壓控制得很好，由原本160mmHg降至120mmHg，覆診時，多種血壓藥已可減分量，現在只食兩種藥；未來數月會繼續覆診，如果血壓持續好轉，就會進一步減藥。」陳裕豪補充。