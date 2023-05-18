導航定位 SMILE PRO精準矯正近視散光

香港患有近視的人口多達七成，即有接近500萬人；部分人會為了生活上更方便而接受激光矯視，當中「微笑矯視」(SMILE)逐漸成為主流。養和眼科於2021年引入新一代微笑矯視SMILE PRO，至今為超過500名患者作矯視，發現成效比上一代更佳。 養和醫院視力矯正主任及眼科專科醫生張叔銘表示，近視是因為眼球太長，光線經過角膜和晶狀體屈光之後焦點落在視網膜前方，令到影像變得模糊，「散光則是角膜外形像隻蛋般，部分較彎曲部分較平坦，令影像散開投射在視網膜不同位置。兩種問題都可透過激光矯視處理。」



改變角膜屈光能力 微笑矯視的全名為「小切口透鏡切除術」，而新一代SMILE PRO與SMILE原理相同，利用飛秒激光於角膜中層切出透鏡狀的角膜組織，然後經過微細切口(2至4毫米)將角膜組織分離並取出，從而改變角膜弧度及屈光能力，達到矯正視力的效果。張叔銘認為，SMILE PRO的改良有助提升手術安全，以及改善散光的能力。 大減失吸風險 張叔銘續指，「患者手術時眼睛要定點注視著指示燈，而九成患者最擔心是未能於手術程中維持注視。雖然手術時有儀器幫助固定眼球，但如果患者作較大幅度移動，就會出現『失吸』情況，需要中止手術，並要等待最少3個月之後才可再做矯視。」SMILE的激光頻率為500Hz，單眼手術所需時間約為25秒，SMILE PRO將激光頻率增加至2MHz，令手術時間縮短至約10秒，大大減低失吸的風險。此外，激光掃描的綿密程度也有提升，就像更鋒利的刀般，能夠更易分離角膜組織，切面的質素也更高，帶來更好的視力質素。



暫時香港只得一部SMILE PRO激光矯視儀器。