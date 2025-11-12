小夜燈 或影響心臟健康

不少人習慣在房間留一盞小燈，覺得微弱的光線能帶來安全感，但這種看似無害的睡眠習慣，卻可能會對心血管健康造成意想不到的破壞。最新研究發現，開夜燈睡覺可能使心臟病發機率增加42%。

增心臟病風險42%

一項在《JAMA Network Open》公布的研究，利用英國生物庫約有8.8萬人進行分析，追蹤時間長達9.5年。他們在研究期間佩戴小型光感設備，連續一星期24小時全天候紀錄光照強度，以完整掌握日常生活中的光線暴露狀況。

分析顯示，睡眠環境的光線強度與心臟病風險有直接關係。在光線適中的房間裡睡覺時，人們罹患心臟病的風險比其他人高20%；若光線較亮則風險會高27%；光線最亮的風險更高達47%。即便排除年齡、性別及飲食等因素，在光線最亮的房間裡睡覺時，心臟病風險仍高達42%。

