小米功效｜4大好處比白飯更有益 先浸泡再煮 軟熟易消化

小米｜4大好處比白飯更有益 先浸泡再煮 軟熟易消化

現代人愈來愈重視健康，開始減少白米等精緻澱粉，除了糙米及紅米等選擇外，小米也是另一種健康的主食。這種食材在北方及印度很常見，不但含有蛋白質、纖維、維他命B群和礦物質等營養成分，更有穩定血糖、降膽固醇及預防便秘等好處。

小米4大好處

從營養學的角度，小米含有的營養甚至比白飯更為豐富，而且有四大好處。