小紅書網友分享 7個瘦身習慣令你悄悄變窈窕

這名網友推介的瘦身習慣有：

飯前先飲500毫升水：能讓人更快有飽感，而且能幫助加速消化，減少進食量，更有助縮小胃納，令減肥過程變得更加輕鬆。

遵循211飲食法：即兩份蔬菜、一份蛋白質及一份碳水，一份約等於拳頭大小，這樣營養均衡又不會吃得過量。

先吃蔬菜再吃蛋白質：進食時先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃碳水，可以減少攝取過多碳水化合物，有助穩定血糖，預防脂肪堆積。

飯後散步10至20分鐘：不但有助消化，更能促進脂肪燃燒，是減重的好幫手，而且可以穩定血糖，避免身體將碳水轉化為脂肪。

168輕斷食法：可以避免計算食物熱量，又能控制熱量攝取，並能促進身體燃燒脂肪，達到減重的效果。

飯後立即刷牙：不但能讓口氣清新，更能幫助抑制吃東西的慾望，避免吃多餘的零食或晚餐後的額外食物。