小紅書網友分享 7個瘦身習慣令你悄悄變窈窕

減肥是不少愛美人士的終身事業，小紅書有網友分享自己在3個月瘦了11公斤，聽起來不算大件事，但原來她沒有做甚麼特別的事，只是悄悄養成幾個變瘦習慣，慢慢地就能看到驚人的效果。
7個小習慣
這名網友推介的瘦身習慣有：
- 飯前先飲500毫升水：能讓人更快有飽感，而且能幫助加速消化，減少進食量，更有助縮小胃納，令減肥過程變得更加輕鬆。
- 遵循211飲食法：即兩份蔬菜、一份蛋白質及一份碳水，一份約等於拳頭大小，這樣營養均衡又不會吃得過量。
- 先吃蔬菜再吃蛋白質：進食時先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後吃碳水，可以減少攝取過多碳水化合物，有助穩定血糖，預防脂肪堆積。
- 飯後散步10至20分鐘：不但有助消化，更能促進脂肪燃燒，是減重的好幫手，而且可以穩定血糖，避免身體將碳水轉化為脂肪。
- 168輕斷食法：可以避免計算食物熱量，又能控制熱量攝取，並能促進身體燃燒脂肪，達到減重的效果。
- 飯後立即刷牙：不但能讓口氣清新，更能幫助抑制吃東西的慾望，避免吃多餘的零食或晚餐後的額外食物。
- 吃肉不吃皮，水果用蔬菜代替：減肥時選擇吃肉不吃皮，能減少脂肪的攝取，而水果雖然健康，但為控制糖分攝取，可能要用蔬菜來代替一些高糖分的水果，幫助減少熱量攝取。