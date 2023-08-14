小腸氣｜腹部下側痠脹凸起 腸跌入腹股溝！達文西手術修補疝氣缺口防復發

年近60歲的劉先生一年前左腹部下側有痠脹不適且出現突起，前往他院求診後診斷為腹股溝疝氣，隨即接受傳統手術治療，不料一年後又出現相同症狀，這讓他隨時都在擔心自己的一舉一動是否會加重病況，導致掉入疝氣缺口的腸子壞死，遂來到台北慈濟醫院門診。經身體檢查診斷為復發性腹股溝疝氣，考量周圍組織經前次手術後會有黏連等情形，醫師改以達文西微創腹股溝疝氣修復手術，精準修補腹壁缺損處，並完整覆蓋人工網膜來強化腹股溝壁肌層，術後隔日劉先生便能下床走動，一周後恢復正常活動，順利出院。

泌尿科蔡曜州主任指出，腹股溝疝氣可分為間接型與直接型，間接型是因為腹股溝環先天閉合不全的因素所造成，嬰幼兒及兒童多屬於此類型。直接型則是由於腹股溝壁肌層老化、弱化或缺損，致使腸子等腹腔器官從腹股溝結構的弱點或缺口脫離，此類型好發於50至60歲以上長者，慢性咳嗽、便秘及負重工作等更是腹股溝疝氣的加重因素之一。

以台灣而言，腹股溝疝氣的發生率約6%，男性是女性的十倍，蔡曜州主任補充，若器官卡在疝氣缺口過久，容易造成缺血壞死，不可輕忽。若前次手術過程中沒有將人工網膜完整覆蓋疝氣可能發生區域，容易使器官從本就缺乏韌性的腹壁再次脫離，形成復發性腹股溝疝氣；而壁肌層的自然老化以及上述慢性疾病未得到良好改善等因素，同樣也會增加復發機率。

診斷以觸診為主 常見 3 種治療方式

腹股溝疝氣以觸診為主要診斷方式，必要時才會輔以超聲波及電腦斷層掃描來判定嚴重程度。手術方面有傳統手術、內窺鏡手術與達文西手術三種，都是以可分散腹腔壓力的人工網膜覆蓋疝氣可能發生的區域為最有效治療方式。

蔡曜州主任說明，腹股溝周邊神經分布錯綜，往往神經與血管經過之處即是疝氣需要修補的位置，但受限於視野及空間，一般內窺鏡手術的人工網膜只能以鈦金屬製作的螺釘固定於肌肉或筋膜層，但要小心使用避免引起術後神經痛。而復發性腹股溝疝氣的治療較為複雜，因為存在上次手術的瘢痕組織導致進入腹膜空間的難度增加，醫學界更傾向採取達文西手術治療。其優點在於視野清晰、機械臂靈敏，可以精確針對缺口修補，並以縫補人工網膜的方式替代螺釘固定，預後效果更加良好，不僅減少病人術後疼痛度，復發率更是近乎於零，但執行達文西手術的唯一條件是需要全身麻醉，因此心肺機能較差無法接受全身麻醉的病人就需要另擇手術方式。