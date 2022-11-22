小雪2022｜為何叫做「小雪」？此時吃甚麼最合適？會特別容易情緒低落？又有甚麼習俗？一文睇清養生宜忌

今日是廿四節氣中的小雪，是進入冬季的第二個節氣。但為何叫做小雪？這個時候吃甚麼最「補身」？人人這時都會心情差？平時要養生又可以做甚麼？現在就為大家逐一解說。

為何叫小雪？

農曆十月，氣候漸趨寒冷，古書《群芳譜》謂：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，意即雨滴變成雪落下，而降雪量又不大，所以稱為小雪。在偏北地區今日常迎來冬天第一場雪，而香港則維持約攝氏20度氣溫，較之前又涼一點。