尿酸過高痛到難以忍受？4步徹底擊退尿酸 Return尿酸對策配方限時優惠低至$339/件

美食遍地的香港，餐餐大魚大肉在所難免，但不良的生活及飲食習慣導致身體內積聚過多尿酸，引起關節發炎、紅腫、疼痛等症狀！根據衛生署資料顯示，香港每100人便有約3人有尿酸高問題。不想關節又紅又腫，劇痛襲來才後悔莫及？就要及早服用日本製造的Return尿酸對策配方，從源頭阻截尿酸吸收，擊退痛楚！
尿酸過高 全因嘌呤作怪
事實上尿酸由嘌呤（Purine）轉化而成，而在日常生活中不少食物，如︰海鮮、肉類、內臟、老火湯、酒精飲品和含糖飲料等均含有高嘌呤。過度攝取嘌呤就會不斷製造尿酸，然而身體能排出的尿酸有限，加上高脂肪及嗜酒的不良飲食習慣、肥胖、腎功能不健全等因素亦會影響尿酸排泄，令血清中的尿酸水平逐漸升高。
當血液中尿酸含量過高時，可能於體內形成尿酸結晶。尿酸結晶容易累積在關節腔內，導致關節發炎而紅、腫、熱、痛，正是大家常有聽聞的「痛風」。
黃祥興︰1星期即減退紅、腫、熱、痛
現時淡離幕前，轉行發展飲食行業的黃祥興因工作及興趣緣故，與不少香港人一樣經常享受佳餚美酒，亦正因如此令他埋下尿酸過高的計時炸彈。黃祥興服用Return尿酸對策配方1星期後，大讚產品有助減退關節紅、腫、熱、痛；持續服用2星期後有效降低尿酸濃度；3星期後關節更回復輕鬆靈活，令他可以繼續享受美饌佳釀，唔使戒口戒到好清！
同時，Return尿酸對策配方榮獲99%真實用家滿意有效平衡尿酸水平、96% 用家認同產品有助預防尿酸復發、93% 用家認同能減少關節結晶痛感。只需每日2粒至3粒，即有助保健、降尿酸水平且急性及進階降尿酸，更能修復關節軟，素食者亦適用。網上有很多真實用家好評, 以下就從4大尿酸範疇分析 「Return尿酸對策配方」如何真正解決尿酸纏繞。
Return尿酸對策配方 真正解決尿酸纏繞
100%日本製造無藥性的Return尿酸對策配方，蘊含7大機能性成分，解決4大尿酸範疇。
1. 截酸︰阻截尿酸吸收
痛從口入，高嘌呤飲食是尿酸痛的源頭，會增加尿酸產生和阻礙尿酸排泄。Return尿酸對策配方特別添加「植酸」，抑制吸收食物內的嘌呤，減少在體內代謝為尿酸。
2. 減酸︰平衡尿酸水平
加入日本專利菊花木犀草素、檸檬提取橙皮苷（LGH）以及酸櫻桃提取物，抑制黃嘌呤氧化酶，減少體內尿酸產生。
3. 排酸︰解除結晶困擾
配合酸鹼（pH）調節，提升尿酸排出體外。經臨床實證，攝取後有效降底尿酸值150%。
4. 止痛︰同步擊退痛楚
透過獨有UA Bi-Phasic 追踪式速效止痛系統，達致速效止痛效果。同時Return尿酸對策配方含有Tamaflex™薑黃止痛靈活配方、5-Loxin 乳香提取物和蓽拔提取物三重天然止痛及修復成分，減少結晶關節疼痛發炎，抑制結晶關節磨蝕破壞。臨床實證有效迅速減退紅、腫、熱、痛，提升靈活度。
限時優惠！逆轉尿酸 刺痛即消
不想再忍受因尿酸過高而帶來的關節疼痛感，立即把握限時優惠！由8月2日至8月15日，於萬寧、3ChemBio官網及門市購買Return尿酸對策配方即享$678/2件，平均每件$339！(原價:$399)