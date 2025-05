左心耳封堵手術及脈衝場消融術合併療法 助房顫患者 減術後中風出血風險

鄒醫生指於進行手術前,醫生會先衡量患者是否間竭性房顫,以及中風風險和出血風險有多高,如屬於間竭性房顫,以及中風和出血風險相對較高,便會通知並讓患者選擇是否用合併療法,以求可減低中風危機。「無論選那一種療法,都只能減低約六成的中風危機。」隨著年齡增長,大家一樣有機會中風,只是中風機會相對較低。

