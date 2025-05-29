左心耳封堵手術及脈衝場消融術合併療法 助房顫患者 減術後中風出血風險

如你突然出現心悸、心翳、暈眩、疲累、氣促、運動耐力減低、心跳加速等，甚至說話含糊不清、視力模糊，並有四肢乏力等情況，你可能已患上心房顫動(房顫)。房顫是常見的心律不整疾病，患者的心跳會不規則，除了會突然極快跳動外，亦有可能突然減慢，雖然患房顫不會即時致命，但房顫患者出現中風的比率較正常人高出5倍，患上心臟衰竭會高出3倍及死亡風險亦比普通人高2倍，故如有出現以上症狀，有懷疑便要求醫檢查清楚，以便可及早接受適切的治療。

聖保祿駐院心臟科醫生鄒凱勳醫生指，現時本港約有百分之一人患心房顫動，年齡越大發病的風險亦越高。「心律不整不一定有明顯病徵，當發現病徵並確定是心房顫動時，還要先分辨是屬於間竭性房顫，還是永久性房顫。因間竭性房顫治療的成功率比永久性房顫高。」鄒醫生強調如有懷疑應盡早檢查，越早發現病情，便會有更多的治療方案供選擇！

持續心跳紊亂 盡早求醫檢查

「及早發現及早治療相當重要，如以24小時監測儀器發現心跳凌亂並持續最少30秒以上，又或突然暈到，甚至心跳驟停，便可能是房顫發病，需要盡快找醫生檢查清楚。」鄒醫生指在治療房顫以心律控制和中風預防為主旋律，除了食藥外，醫生主要採用「肺靜脈隔離」（Pulmonary vein isolation (PVI)），主要是針對肺靜脈的位置，以不同方法阻斷不正常電流訊號，以減低房顫機會。現時坊間可供選擇的治療方案，包括冷凍球囊消融術、傳統導管射頻消融術及最新的脈衝場消融術。肺靜脈通常有4條，無論用那一方法阻斷肺靜脈的訊號，令左心房心律不正的機會大大減少。