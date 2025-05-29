左心耳封堵手術及脈衝場消融術合併療法 助房顫患者 減術後中風出血風險

如你突然出現心悸、心翳、暈眩、疲累、氣促、運動耐力減低、心跳加速等，甚至說話含糊不清、視力模糊，並有四肢乏力等情況，你可能已患上心房顫動(房顫)。房顫是常見的心律不整疾病，患者的心跳會不規則，除了會突然極快跳動外，亦有可能突然減慢，雖然患房顫不會即時致命，但房顫患者出現中風的比率較正常人高出5倍，患上心臟衰竭會高出3倍及死亡風險亦比普通人高2倍，故如有出現以上症狀，有懷疑便要求醫檢查清楚，以便可及早接受適切的治療。
聖保祿駐院心臟科醫生鄒凱勳醫生指，現時本港約有百分之一人患心房顫動，年齡越大發病的風險亦越高。「心律不整不一定有明顯病徵，當發現病徵並確定是心房顫動時，還要先分辨是屬於間竭性房顫，還是永久性房顫。因間竭性房顫治療的成功率比永久性房顫高。」鄒醫生強調如有懷疑應盡早檢查，越早發現病情，便會有更多的治療方案供選擇！
持續心跳紊亂 盡早求醫檢查
「及早發現及早治療相當重要，如以24小時監測儀器發現心跳凌亂並持續最少30秒以上，又或突然暈到，甚至心跳驟停，便可能是房顫發病，需要盡快找醫生檢查清楚。」鄒醫生指在治療房顫以心律控制和中風預防為主旋律，除了食藥外，醫生主要採用「肺靜脈隔離」（Pulmonary vein isolation (PVI)），主要是針對肺靜脈的位置，以不同方法阻斷不正常電流訊號，以減低房顫機會。現時坊間可供選擇的治療方案，包括冷凍球囊消融術、傳統導管射頻消融術及最新的脈衝場消融術。肺靜脈通常有4條，無論用那一方法阻斷肺靜脈的訊號，令左心房心律不正的機會大大減少。
越早發現 治療成功率越高
「如患者能及早診斷，於間竭性房顫時已接受治療，無論選擇那一種治療方案，於一年內大多可維持竇性心律。但如已發展到了永久性房顫，治療的成功率便會大為降低。」醫生希望永久性房顫的患者在靜止時心跳控制於每分鐘60至100次之間。而間竭性房顫患者則可維持正常竇性心律。
合併療法封堵左心房耳 減日後出血風險
由於在接受肺靜脈隔離術後，有約三成患者仍有機會復發房顫，故醫生一般會為患者處方薄血藥，以減低患者中風的機會，然而服食薄血藥卻有機會導致患者在出血時流血「難」止。對於不宜長期服用薄血藥的患者，可以選用最新的聯合治療方案預防中風。「以往無論採用冷凍治療或射頻消融術，手術時長最少需近3小時。但最新的脈衝場消融術的需時，相較傳統冷凍治療及導管射頻消融術短，可以將省下來的時間用來完成左心耳封堵手術，讓患者不用再長期服食薄血藥，但同樣可減低房顫復發的中風機會，亦可減少中長期出血的風險。」研究結果[1] 顯示採用左心耳封堵手術的嚴重出血風險，要比服用薄血藥低。不過，鄒醫生指並非所有患者都適合採用合併療法，如個別病人或會因左心房耳構造異常不適宜採用該療法。
鄒醫生指於進行手術前，醫生會先衡量患者是否間竭性房顫，以及中風風險和出血風險有多高，如屬於間竭性房顫，以及中風和出血風險相對較高，便會通知並讓患者選擇是否用合併療法，以求可減低中風危機。「無論選那一種療法，都只能減低約六成的中風危機。」隨著年齡增長，大家一樣有機會中風，只是中風機會相對較低。
(資訊)
1 Wazni O, et al. Randomized Comparison of Left Atrial Appendage Closure with Oral Anticoagulation After Catheter Ablation for Atrial Fibrillation. Late Breaking Clinical Trial, American Heart Association 2024. Presented at AHA 2024. 16 Nov.2024.