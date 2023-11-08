帶氧運動治不舉 效用猶如偉哥

不舉是男士的噩夢，除了求助藥物之外，運動可能是一種毋須尷尬又有效的療法。有研究顯示，帶氧運動對於治療勃起功能障礙的效果，媲美藥物治療，而且更加安全及便宜，尤其是不舉情況愈嚴重的男士愈能受惠。

平均改善2.8分 勃起功能障礙，即俗稱的不舉，可以根據國際勃起功能指數(IIEF-EF)評估病情的嚴重程度，最高的30分代表沒有不舉問題，10分以下則屬重度不舉。一項刊載在《Journal of Sexual Medicine》的研究，薈萃分析了11項隨機對照研究，結果發現運動可以令IIIEF-EF評分平均改善2.8分，其中輕度、中度和重度不舉則分別改善2.3、3.3和4.9分。

屬心血管老化前奏 研究人員指出，不舉的本質是心血管老化的前奏，對於中年出現不舉的男士，首要不是服藥改善不舉，而是檢測血脂及血壓等健康情況。因為高血壓、代謝綜合症、血脂異常和糖尿病等心血管疾病的風險因素也是不舉的誘因，並繼而推斷一些能夠促進心臟健康的運動，自然也能改善勃起功能。