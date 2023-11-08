帶氧運動治不舉 效用猶如偉哥

不舉是男士的噩夢，除了求助藥物之外，運動可能是一種毋須尷尬又有效的療法。有研究顯示，帶氧運動對於治療勃起功能障礙的效果，媲美藥物治療，而且更加安全及便宜，尤其是不舉情況愈嚴重的男士愈能受惠。
平均改善2.8分
勃起功能障礙，即俗稱的不舉，可以根據國際勃起功能指數(IIEF-EF)評估病情的嚴重程度，最高的30分代表沒有不舉問題，10分以下則屬重度不舉。一項刊載在《Journal of Sexual Medicine》的研究，薈萃分析了11項隨機對照研究，結果發現運動可以令IIIEF-EF評分平均改善2.8分，其中輕度、中度和重度不舉則分別改善2.3、3.3和4.9分。
屬心血管老化前奏
研究人員指出，不舉的本質是心血管老化的前奏，對於中年出現不舉的男士，首要不是服藥改善不舉，而是檢測血脂及血壓等健康情況。因為高血壓、代謝綜合症、血脂異常和糖尿病等心血管疾病的風險因素也是不舉的誘因，並繼而推斷一些能夠促進心臟健康的運動，自然也能改善勃起功能。
建議定期做帶氧運動
專家又稱，大多數治療勃起功能障礙的藥物都透過放鬆陰莖平滑肌達到充血的效果，但部分人可能會出現血壓急降及胃酸倒流等副作用。而運動就可以更安全地改善不舉，故建議男士可每星期進行3至5次、每次維時30至60分鐘的帶氧運動。