常內耗要多食三文魚？營養師教8種飲食應對不同情緒

靠飲食可以舒緩情緒？有營養師指出，如果出現內耗、煩躁、疲憊或焦慮等情緒，過補充正確的營養和進行適當的活動，可以有效調整體內激素，改善情緒。營養師指出，有8種飲食可以應對不同情緒。

8種飲食應對不同情緒 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，如果出現情緒低落、疲憊、拖延症、恐懼、 懶惰、壓力大、情緒低落、失眠、焦慮和內耗，其實只要簡單補充正確的營養，就可以重新穩定情緒，她例出以下8種情緒與飲食活動的調整： 1. 情緒低落 目的：提升血清素。

飲食：香蕉、豆製品、全穀類。

功效：富含色胺酸，屬血清素的原料，有助放鬆大腦，並穩定情緒。

活動：深呼吸、聽音樂。

功效：呼吸能刺激副交感神經，而音樂有助安撫情緒，以穩定心跳與情緒波動。 2. 疲憊、拖延症 目的：提升多巴胺。

飲食：牛油果、堅果、黑朱古力。

功效：富含酪胺酸與鎂，有助促進多巴胺分泌，令腦袋更有動力與成就感。

活動：冷水澡、設定小目標。

功效：冷水刺激可瞬間助神經甦醒，而設定小目標並執行則可給予大腦「完成任務」的快樂訊號。 3. 恐懼 、懶惰 目的：提升腎上腺素。

飲食：綠茶、咖啡、柑橘類。

功效：含有咖啡因與維他命Ｃ，有助短暫提神，並令腎上腺素分泌，有助專注。

活動：深呼吸、波比跳。

功效：透過規律呼吸會讓血氧提升，如果配合快速運動可更有效。 4. 壓力大 目的：降低皮質醇

飲食：深綠菜、全穀類、雞胸肉。

功效：富含B群與蛋白質，有助穩定皮質醇分泌，並減少長期壓力所致的疲勞。

活動：散步、看風景。

功效：放慢步調的散步有助降低壓力荷爾蒙，大自然可刺激多巴胺與血清素產生。 5. 情緒低落 目的：提升內啡肽

飲食：辣椒、黑朱古力、香蕉。

功效：辣椒素與可可有助刺激內啡肽分泌，以幫助對抗低落與焦慮。

活動：跑步、放狗。

功效：跑步等的有氧運動可使跑者產生愉悅感，若有寵物陪伴更可安撫壓力反應。

6. 失眠 目的：提升褪黑激素

飲食：車厘子、核桃、燕麥。

功效：有助促進褪黑激素自然分泌，以幫助身體辨識睡眠時間。

活動：曬太陽、泡澡。

功效：早上曬太陽可調整生理時鐘，而泡澡有助放鬆肌肉，以更快入睡。 7. 焦慮 目的：提升GABA

飲食：牛奶、味噌、 乳酪。

功效：益生菌可刺激腸道生成GABA，以改善焦慮感與心跳過快。

活動：冥想、瑜伽。

功效：放慢呼吸有助平靜神經系統，而瑜伽能釋放緊繃能量，以改善睡眠品質。 8. 內耗 目的：提升正念

飲食：三文魚、亞麻籽、核桃。

功效：Omega-3能有助腦部傳導順暢，以穩定情緒，並減少過度反應。

活動：寫日記、靜坐。

功效：把情緒寫出來是最溫柔的整理方式，靜坐能訓練專注與自我覺察。 高敏敏提醒，身體的情緒反應是訊號，透過合適的營養和行動來調整，能幫助你回到正軌。