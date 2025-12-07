常內耗要多食三文魚？營養師教8種飲食應對不同情緒

靠飲食可以舒緩情緒？有營養師指出，如果出現內耗、煩躁、疲憊或焦慮等情緒，過補充正確的營養和進行適當的活動，可以有效調整體內激素，改善情緒。營養師指出，有8種飲食可以應對不同情緒。
8種飲食應對不同情緒
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，如果出現情緒低落、疲憊、拖延症、恐懼、 懶惰、壓力大、情緒低落、失眠、焦慮和內耗，其實只要簡單補充正確的營養，就可以重新穩定情緒，她例出以下8種情緒與飲食活動的調整：
1. 情緒低落
- 目的：提升血清素。
- 飲食：香蕉、豆製品、全穀類。
- 功效：富含色胺酸，屬血清素的原料，有助放鬆大腦，並穩定情緒。
- 活動：深呼吸、聽音樂。
- 功效：呼吸能刺激副交感神經，而音樂有助安撫情緒，以穩定心跳與情緒波動。
2. 疲憊、拖延症
- 目的：提升多巴胺。
- 飲食：牛油果、堅果、黑朱古力。
- 功效：富含酪胺酸與鎂，有助促進多巴胺分泌，令腦袋更有動力與成就感。
- 活動：冷水澡、設定小目標。
- 功效：冷水刺激可瞬間助神經甦醒，而設定小目標並執行則可給予大腦「完成任務」的快樂訊號。
3. 恐懼 、懶惰
- 目的：提升腎上腺素。
- 飲食：綠茶、咖啡、柑橘類。
- 功效：含有咖啡因與維他命Ｃ，有助短暫提神，並令腎上腺素分泌，有助專注。
- 活動：深呼吸、波比跳。
- 功效：透過規律呼吸會讓血氧提升，如果配合快速運動可更有效。
4. 壓力大
- 目的：降低皮質醇
- 飲食：深綠菜、全穀類、雞胸肉。
- 功效：富含B群與蛋白質，有助穩定皮質醇分泌，並減少長期壓力所致的疲勞。
- 活動：散步、看風景。
- 功效：放慢步調的散步有助降低壓力荷爾蒙，大自然可刺激多巴胺與血清素產生。
5. 情緒低落
- 目的：提升內啡肽
- 飲食：辣椒、黑朱古力、香蕉。
- 功效：辣椒素與可可有助刺激內啡肽分泌，以幫助對抗低落與焦慮。
- 活動：跑步、放狗。
- 功效：跑步等的有氧運動可使跑者產生愉悅感，若有寵物陪伴更可安撫壓力反應。
6. 失眠
- 目的：提升褪黑激素
- 飲食：車厘子、核桃、燕麥。
- 功效：有助促進褪黑激素自然分泌，以幫助身體辨識睡眠時間。
- 活動：曬太陽、泡澡。
- 功效：早上曬太陽可調整生理時鐘，而泡澡有助放鬆肌肉，以更快入睡。
7. 焦慮
- 目的：提升GABA
- 飲食：牛奶、味噌、 乳酪。
- 功效：益生菌可刺激腸道生成GABA，以改善焦慮感與心跳過快。
- 活動：冥想、瑜伽。
- 功效：放慢呼吸有助平靜神經系統，而瑜伽能釋放緊繃能量，以改善睡眠品質。
8. 內耗
- 目的：提升正念
- 飲食：三文魚、亞麻籽、核桃。
- 功效：Omega-3能有助腦部傳導順暢，以穩定情緒，並減少過度反應。
- 活動：寫日記、靜坐。
- 功效：把情緒寫出來是最溫柔的整理方式，靜坐能訓練專注與自我覺察。
高敏敏提醒，身體的情緒反應是訊號，透過合適的營養和行動來調整，能幫助你回到正軌。