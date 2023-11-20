常口渴、多尿、體重下降、容易累 當心糖尿病初期警號

60歲的林先生半年前開始有常口渴、多尿、體重下降及容易疲累的情形，但因工作忙碌且兩年前健檢身體並無太大異狀，並沒有立即尋求醫療協助。而在公司近期的員工健檢中，竟意外發現空腹血糖數值高達14.5mmol/L，糖化血色素數值也達11.8%，意識到問題的嚴重性，進而到醫院新陳代謝暨內分泌科門診求助。

血糖數值過高 定期門診跟進 台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科邱詮泰醫生指出，林先生目前的肝腎功能、血脂及尿液檢查結果都正常，唯有血糖數值過高，因此經由妥善的飲食教育、運動、自我監測血糖及口服降血糖藥物控制，林先生3個月後的糖化血色素數值下降至6.7%，最近一次更是降至6.1%，目前控制情況良好並定期於門診跟進。

糖尿病症診斷 抽血檢驗為主 邱詮泰醫生指出，糖尿病初期症狀通常並不明顯，但仍有跡可循，當體內血糖過高時，最常見的症狀便是吃多、喝多、排尿多卻體重減輕。好在現在健康檢查的普及，糖尿病得以更早被發現及控制。 目前針對糖尿病的診斷以抽血檢驗為主，主要有四種診斷標準，前三種為8小時空腹血糖、糖化血色素、口服葡萄糖耐量試驗，只要單項測驗兩次超標或三者中有兩項超標就會被診斷為糖尿病。第四種診斷標準指的是具典型糖尿病症狀，配合隨機血糖數值11mmol/L以上，只要符合一次即診斷為糖尿病。