常打邊爐恐致痛風患癌？醫生教6招健康吃火鍋

港人熱愛吃的火鍋，竟然會對健康造成影響？有醫生指，如果用錯誤的方法或經常吃火鍋，就有可能會引致痛風問題，嚴重甚至會增加患癌機會，並教大家6大正確用火鍋的方法。

吃火鍋會致癌？ 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，很多人喜吃火鍋，特別在潮濕寒冷的天氣之中。不過，如果頻繁或不當的食用方式就可能會對健康造成潛在風險。不少人也會疑惑吃火鍋是否會致癌，黃醫生解釋指，雖然火鍋本身並非致癌物，但某些因素可能提高癌症風險： 過燙食物：當食用超過70°C的食材可能灼傷口腔及食道黏膜，增加細胞變異風險，長期可能與食道癌有關。

長時間熬煮的湯底：會產生亞硝胺等致癌物質，增加胃癌風險。特別是麻辣鍋中的辣椒素，可能刺激胃酸過度分泌，容易誘發胃潰瘍。 火鍋4大大健康風險 黃醫生提醒，火鍋可能會為身體帶來以下4大危害： 黏膜損傷：過燙食材可能會反覆灼傷口腔和食道，導致食道癌風險增加。 痛風風險：長時間熬煮的肉湯中嘌呤含量高，長期攝取可能導致尿酸結晶沉積於關節，增加痛風發作風險。 致癌物質：長時間熬煮的湯底可能生成亞硝胺，增加胃癌發生率。 營養損失：蔬菜煮得過久可能流失維他命C，而高油脂的湯底(如紅湯)會抑制脂溶性維他命的吸收，導致免疫力下降。



1個月麻辣鍋不宜吃多於一次？ 研究顯示，每周食用火鍋超過2次，就會增加消化道疾病風險，並增加28%胃病風險。所以建議適量食用火鍋，並注意食材及湯底的選擇： 麻辣鍋：不宜每月超過1次。

清湯鍋：每月可控制在2次以內，對健康影響較小。 如何健康地享用火鍋？ 黃醫生指出，除了要控制食用次數，進食時亦要留意用健康的方式攝取，以下是6大健康吃火鍋的黃金法則： 健康食用建議： 避免吃到飽：選擇固定份量的火鍋店，養成七分飽的習慣。 選擇清湯底：如昆布或番茄蔬菜湯，避免高熱量湯底如麻辣鍋、酸菜白肉鍋等。 搭配醬料：減少使用高油脂和高鈉的調味品，選擇天然食材如蘿蔔泥、蒜、蔥等。 多吃蔬菜：選擇當季天然未加工的食材，如茼蒿、菠菜等。 避免加工食品：減少食用油炸類、高脂肪和高熱量(如貢丸、火鍋餃、炸豆皮等)火鍋料，選擇低脂肪和低熱量的食品。 少喝甜飲料：以白開水或無糖茶替代含糖飲料。

其他健康建議 選擇可靠的店舖：注意衛生環境、食物儲存狀況和員工衛生意識。 保持清潔：進食前徹底清洗雙手。 生熟分開：使用不同的筷子處理生食和熟食，避免交叉污染。 徹底煮熟：確保食物煮熟至75°C以上。 安全儲存：生熟食材分開存放，並保持在適當溫度。 先食用蔬菜：先吃涼性蔬菜，有助於清熱解毒，並補充維他命。 加入豆腐：豆腐含有石膏，能清熱止渴。 搭配降火飲品：如桂花烏龍茶或酸梅湯，避免高糖飲料。 黃醫生表示，雖然火鍋是既美味又受歡迎的菜式，但仍需注意食用頻率和食材選擇，以降低健康風險。選擇清淡湯底、多吃蔬菜、減少加工食品及控制食用頻率是健康享用火鍋的關鍵。