常挖鼻孔釋放多巴胺可減壓 也可致腦退化？醫生揭3大健康風險

挖鼻孔也會挖到腦退化？有醫生指出，挖鼻孔是我們日常的正常習慣，不過這些日常習慣其實有減壓的功效，會令人快樂，但亦可能讓我們身體潛藏著更大的風險，當中包括可能會引致敗血症，甚至可能與腦退化風險相關。醫生指出有3大健康風險，並教大家如何正確地挖鼻孔才能保持鼻腔健康。
常挖鼻孔釋放多巴胺可減壓
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些人可能會習慣挖鼻孔，甚至會在正式場合中不經意地作出這個動作。他解釋指，挖鼻孔的醫學術語稱為鼻腔挖掘，是一種普遍行為。研究顯示，幾乎所有人每天都會挖鼻孔，部分人甚至超過20次。這種行為幾乎是全人類的共同點，但在社交場合中卻是一大禁忌。
而挖鼻孔的動作是因為鼻子是人體的第一道防線，每天過濾空氣中的灰塵、花粉和病菌，而鼻黏膜分泌的黏液負責捕捉以上雜質，不過若空氣乾燥或污染嚴重時，黏液乾燥後就會形成鼻屎，就會引發鼻腔不適感，所以挖鼻孔就成為自然反應，即是挖鼻孔是鼻子求救的本能反應。
至於為甚麼難以停止這個行為，除了和生理需求有關，有心理學研究亦發現，挖鼻孔有助釋放壓力和紓解焦慮，屬微妙自我安撫行為。另外，有些人會可能會在無聊、緊張或焦慮時的情緒下，無意識地開始挖鼻孔、咬指甲、扭頭髮或咬筆桿等的行為模式，黃醫生解釋，這種重複行為可以提供控制感和心理慰藉，甚至釋放多巴胺，讓人感到短暫的愉悅。
3大挖鼻孔風險 可致腦退化？
黃軒醫生指，挖鼻孔雖然有助紓壓，但仍可能會有以下3大健康風險：
- 感染風險：挖鼻孔可能導致鼻腔感染，如鼻前庭炎，甚至引發嚴重的嚴重敗血症。
- 鼻腔損傷：反覆摳挖可能刮傷鼻黏膜，導致鼻出血和慢性炎症。
- 意外傷害：過猛的動作可能傷及鼻中隔，嚴重時須手術處理。
亦有研究指出，長期挖鼻孔的人會令鼻腔造成長期微創傷口，可能導致增加細菌侵入中樞神經系統的機會，理論上與某些神經退化疾病，如腦退化等風險相關，但目前仍在進一步研究中。
4大挖鼻孔健康建議
因此，挖鼻孔的這一個小小的動作也不可以輕視。黃醫生指出有4大健康建議，讓大家正確地挖鼻孔，以保持鼻腔健康：
- 保持鼻腔濕潤：多喝水，使用生理鹽水噴鼻，避免空氣乾燥。
- 注意手部衛生：若需要清理鼻孔，請先洗手，並使用紙巾輔助，避免直接用手指。
- 減少無意識動作：察覺自己何時容易挖鼻孔，例如如壓力大時，試著用其他方式如握拳、按摩指尖等動作轉移注意力，。
- 異常症狀要就醫：若出現反覆流鼻血、持續鼻塞或鼻痛，建議諮詢耳鼻喉科醫生。
黃軒醫生提醒，挖鼻孔的行為雖然普遍，但應注意健康風險。保持鼻腔健康，選擇正確的清理方法，並適度管理壓力，讓鼻腔保持平衡。