常挖鼻孔釋放多巴胺可減壓 也可致腦退化？醫生揭3大健康風險

挖鼻孔也會挖到腦退化？有醫生指出，挖鼻孔是我們日常的正常習慣，不過這些日常習慣其實有減壓的功效，會令人快樂，但亦可能讓我們身體潛藏著更大的風險，當中包括可能會引致敗血症，甚至可能與腦退化風險相關。醫生指出有3大健康風險，並教大家如何正確地挖鼻孔才能保持鼻腔健康。

常挖鼻孔釋放多巴胺可減壓

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些人可能會習慣挖鼻孔，甚至會在正式場合中不經意地作出這個動作。他解釋指，挖鼻孔的醫學術語稱為鼻腔挖掘，是一種普遍行為。研究顯示，幾乎所有人每天都會挖鼻孔，部分人甚至超過20次。這種行為幾乎是全人類的共同點，但在社交場合中卻是一大禁忌。

而挖鼻孔的動作是因為鼻子是人體的第一道防線，每天過濾空氣中的灰塵、花粉和病菌，而鼻黏膜分泌的黏液負責捕捉以上雜質，不過若空氣乾燥或污染嚴重時，黏液乾燥後就會形成鼻屎，就會引發鼻腔不適感，所以挖鼻孔就成為自然反應，即是挖鼻孔是鼻子求救的本能反應。

至於為甚麼難以停止這個行為，除了和生理需求有關，有心理學研究亦發現，挖鼻孔有助釋放壓力和紓解焦慮，屬微妙自我安撫行為。另外，有些人會可能會在無聊、緊張或焦慮時的情緒下，無意識地開始挖鼻孔、咬指甲、扭頭髮或咬筆桿等的行為模式，黃醫生解釋，這種重複行為可以提供控制感和心理慰藉，甚至釋放多巴胺，讓人感到短暫的愉悅。

