常頭痛因過度依賴止痛藥？醫生揭2情況代表止痛藥食太密

食止痛藥止頭痛反而愈食愈痛？有醫生指出，若長期依賴止痛藥止痛，有可能會造成頭痛，醫學上有稱之為藥物過度使用性頭痛(MOH)，甚至全球有20%的頭痛失能是由MOH引起的。醫生指出，若過度使用3款止痛藥，就可能會引發這個問題，並在2情況下代表過度依賴。

過度依賴止痛藥恐致頭痛？

重症科黃軒在其Facebook專頁上分享指，MOH是由於頻繁使用止痛藥導致的頭痛，原本偶發的頭痛逐漸變成每天都痛，形成一種「惡性循環」。MOH的特徵是愈吃止痛藥，頭痛愈嚴重，經常出現在本來就有偏頭痛或緊張型頭痛的人身上，患者會由原本每月只痛1次，現在變成10次甚至每天都痛。常吃止痛藥後，藥效逐漸降低，而不吃藥頭痛變得更加明顯。這些情況表明大腦的止痛系統遭到「重新設定」，導致頭痛的頻率和強度加劇。MOH的病理生理機制如下：

大腦止痛系統被抑制：過度使用止痛藥會關閉大腦自然的止痛機制。 痛覺神經敏感化：使神經系統對疼痛的反應變得過度敏感。 神經傳導物質失衡：

CGRP升高：促進痛覺放大。

血清素下降：使痛閾降低，導致更頻繁的頭痛。

多巴胺降低：使神經興奮性增加，增強對止痛藥的依賴。

頭痛3大類

黃醫生指，頭痛可以分為三大類，每一種都有其特點和影響。

1. 偏頭痛(Migraine)

女性患病率：是男性的1.7倍(17.6% vs. 10.5%)

偏頭痛不僅僅是單純的頭痛，它會帶來以下症狀：

看光痛

噁心感

難以活動

偏頭痛在全球是第8名最主要造成「失能」的疾病。

2. 緊張型頭痛(Tension-type headache)

特點：這是最常見的頭痛類型，但往往被忽視。

疼痛感覺：像是頭部被橡皮筋綁住。

出現頻率：很高，但其造成的傷害低於偏頭痛。

3. 藥物過度使用性頭痛(MOH)