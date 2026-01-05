常頭痛因過度依賴止痛藥？醫生揭2情況代表止痛藥食太密

食止痛藥止頭痛反而愈食愈痛？有醫生指出，若長期依賴止痛藥止痛，有可能會造成頭痛，醫學上有稱之為藥物過度使用性頭痛(MOH)，甚至全球有20%的頭痛失能是由MOH引起的。醫生指出，若過度使用3款止痛藥，就可能會引發這個問題，並在2情況下代表過度依賴。
過度依賴止痛藥恐致頭痛？
重症科黃軒在其Facebook專頁上分享指，MOH是由於頻繁使用止痛藥導致的頭痛，原本偶發的頭痛逐漸變成每天都痛，形成一種「惡性循環」。MOH的特徵是愈吃止痛藥，頭痛愈嚴重，經常出現在本來就有偏頭痛或緊張型頭痛的人身上，患者會由原本每月只痛1次，現在變成10次甚至每天都痛。常吃止痛藥後，藥效逐漸降低，而不吃藥頭痛變得更加明顯。這些情況表明大腦的止痛系統遭到「重新設定」，導致頭痛的頻率和強度加劇。MOH的病理生理機制如下：
- 大腦止痛系統被抑制：過度使用止痛藥會關閉大腦自然的止痛機制。
- 痛覺神經敏感化：使神經系統對疼痛的反應變得過度敏感。
- 神經傳導物質失衡：
- CGRP升高：促進痛覺放大。
- 血清素下降：使痛閾降低，導致更頻繁的頭痛。
- 多巴胺降低：使神經興奮性增加，增強對止痛藥的依賴。
頭痛3大類
黃醫生指，頭痛可以分為三大類，每一種都有其特點和影響。
1. 偏頭痛(Migraine)
女性患病率：是男性的1.7倍(17.6% vs. 10.5%)
偏頭痛不僅僅是單純的頭痛，它會帶來以下症狀：
- 看光痛
- 噁心感
- 難以活動
偏頭痛在全球是第8名最主要造成「失能」的疾病。
2. 緊張型頭痛(Tension-type headache)
- 特點：這是最常見的頭痛類型，但往往被忽視。
- 疼痛感覺：像是頭部被橡皮筋綁住。
- 出現頻率：很高，但其造成的傷害低於偏頭痛。
3. 藥物過度使用性頭痛(MOH)
- 因過度使用止痛藥而導致的，形成了一種惡性循環。
- 使用止痛藥愈多，頭痛反而愈痛。
哪些止痛藥導致MOH？
黃醫生強調，錯誤習慣比藥物本身更可怕，若每次頭痛都立刻吃、一天吃很多次或自行服用止痛藥，都會令頭痛養成慢性病。以下止痛藥分類會造成MOH風險：
1. 混合止痛藥
- 例子：複方、含咖啡因、含巴比妥
- 風險：最高
2. 三腦新
- 例子：Triptans，偏頭痛用
- 風險：中等
3. NSAIDS
- 例子：普拿疼、布洛芬等常見止痛藥
- 風險：最低，但仍會造成MOH
怎樣才算過度使用？
黃醫生指，根據ICHD-3頭痛國際分類標準，只要符合以下其中一條，就算過度使用：
- 若每月服用止痛藥超過10天(如triptans和複方止痛藥)，為高風險。
- 若每月服用一般止痛藥超過15天(如NSAIDs和acetaminophen)，亦為高風險。
所以，如果3日吃1粒止痛藥，就足以引發MOH。
MOH治療方法
黃醫生指，如果要改善MOH問題，可以參考以下治療策略：
1. 停藥計劃：須醫生評估基本頭痛類型和用藥情況，制訂控制性停藥計劃。
2. 使用預防藥物：如beta-blockers、topiramate等，減少止痛藥的需求。
3. 生活方式的改變：
- 改善作息，規律睡眠。
- 避免過度攝取咖啡因。
- 減少壓力和過度飲食。
大多數人停藥後2至4周可見改善，3個月內頭痛頻率將大幅下降。這意味著，停藥後你的大腦可以重新設定，逐漸恢復正常的止痛機制。黃醫生表示，MOH是由於對止痛藥的過度依賴，導致大腦的重新連線，使得痛覺變得敏感。正確的治療策略可以幫助患者從這個惡性循環中走出。