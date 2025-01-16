常鼻塞可能生腫瘤？4大情況需求醫 醫生教4招睡前通鼻塞

冬天容易出現鼻塞，躺在床上鼻塞導致難以入睡？有醫生指出，如果出現鼻塞，可能與不同原因有關，其中有4種情況更需要求醫檢查，並教大家分辨3款鼻塞的成因和症狀。另外，如果被鼻塞困擾得難以入睡的話，就可以用4種方法解決。

如何區分感冒、過敏性鼻炎和鼻竇炎？ 耳鼻喉科主任胡皓淳醫生在其facebook專頁上分享指，鼻塞、打噴嚏和流鼻水等等的症狀常常讓人困擾，不過，這種症狀可能是過敏性鼻炎、鼻竇炎或單純的鼻塞所引起，到底三者的分別如下： 過敏性鼻炎 由免疫系統對致敏原的過度反應所致，並非由感染引起。症狀通常在接觸致敏原後立即出現，分為季節性(如花粉過敏)和常年性(如塵蟎過敏)。

成因：由致敏原(如花粉、塵蟎、動物毛髮等)引發的鼻腔過敏反應。

症狀：頻繁打噴嚏、鼻癢、流大量清澈的鼻涕，並可能伴隨眼癢或流淚。

治療：使用抗組織胺藥物及類固醇鼻噴劑，並建議避免接觸致敏原。 鼻竇炎 鼻腔周圍的鼻竇發生感染或發炎。急性鼻竇炎可能持續一個月，慢性則可長達三個月。

成因：當鼻竇的出口被阻塞，黏液無法排出時，容易導致細菌或病毒感染。

症狀：鼻塞嚴重、伴隨黏稠的黃綠色鼻涕，並且常有臉部疼痛或壓迫感，特別是在額頭、眼睛周圍或上頜部位。患者可能會察覺到鼻部異味。 鼻塞 鼻塞是一種症狀，指的是鼻腔內空氣流通受阻，並不是一種獨立的疾病。

成因：感冒或其他病毒感染導致的鼻腔黏膜腫脹，或因鼻中膈彎曲而導致的持續性單側或雙側鼻塞；鼻息肉(鼻腔內的良性腫塊)也可能造成鼻塞；此外，乾燥的空氣或致敏原的刺激也能短暫引發鼻塞。

症狀：單純的鼻腔阻塞，可能不伴隨其他明顯症狀。

持續單側鼻塞可能生腫瘤？ 胡皓淳醫生曾專頁上指，不少人面臨鼻塞的困擾都對此不以為然，但嚴重的話，有可能是與心血管疾病和腫瘤有關，他建議如果出現以下症狀，就應該求醫檢查： 1.鼻塞持續超過10天 一般感冒引起的鼻塞通常會在7到10天內緩解。若鼻塞持續超過一周，且沒有明顯改善，可能是細菌感染(如鼻竇炎)引起的，建議盡早求醫，並可能需要抗生素治療。 2. 伴隨嚴重頭痛或臉部壓痛 如果鼻塞同時伴有嚴重的頭痛或臉部壓痛，這可能是鼻竇炎的典型表現。當鼻竇內的分泌物無法排出時，細菌可能會孳生，導致發炎和感染。持續的壓痛和頭痛需要及時處理，以免病情惡化。 3. 單側鼻塞且持續不消 單側鼻塞需要特別留意，因為它可能與結構性問題(如鼻中膈彎曲或鼻息肉)有關，或是更少見的情況，如腫瘤或異物。 4. 影響睡眠或日常生活 如果鼻塞嚴重到影響日常呼吸或睡眠質素，可能是由於鼻中膈彎曲或睡眠窒息症等問題所致。睡眠窒息症不僅會影響睡眠質素，還可能導致慢性疲勞、高血壓，甚至心血管疾病。