跌倒可大可小，尤其是長者。註冊物理治療師陳啟泰解釋，跌倒主要與平衡力有關，而平衡力中亦包括姿勢問題、肌力、關節移動幅度及感官能力等，要改善平衡力，就要透過日常的平衡力訓練。
平衡力其實是形容一個人對於身體的重心操控，即身體傾斜後腦部可否立即進行修正，並牽涉到姿勢問題、肌力、關節移動幅度及感官能力。陳啟泰指，姿勢問題如駝背等，由於重心在前，身體容易向前傾，跌倒的風險就更大；另外幼兒如有腳形問題，包括內八字腳或X形腳等，雙腳在走路時很容易碰到，都會增加他們絆倒的風險。
肌力柔韌度同樣重要
如肌力不足，尤其是大腿肌、四頭肌及髖關節的外展肌等，當身體將近跌倒時，肌肉就未能支撐身體，無法向前或後踏一步，變相遇到巴士突然煞車等情況，就可能會跌倒。陳啟泰認為，「除肌力外，髖關節及腳踝關節的柔韌度亦與跌倒有關，如果關節有足夠寬度去緩衝，都對防跌有一定作用。」視力亦是跌倒的原因之一，當視角受損或看得不清楚時，都會增加跌倒的風險。
女士及長者風險較高
隨年齡增長，長者的各種能力及表現都會逐步減弱，而女士則因平均肌肉力量較男士弱，故長者及女士跌倒的風險亦較高。陳啟泰續指，長期病患、痛症、肥胖及關節問題，如關節炎及類風濕性關節炎，都屬於跌倒風險較高的族群，而過去12個月內曾經跌倒，甚至出現骨折，亦會增加未來跌倒的風險。
平衡力訓練
所謂平衡力訓練，即製造一個令人難以平衡的場景，陳啟泰指，扣除休息時間後，每日做10分鐘，只要天天做，就可以提升平衡力。如果想增加難度，可閉上雙眼。陳啟泰提醒，「進行平衡力訓練時，建議在旁放置椅子或其他可以攙扶的物品，一旦無法平衡時，可扶著休息一會再繼續。」