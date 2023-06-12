跌倒可大可小，尤其是長者。註冊物理治療師陳啟泰解釋，跌倒主要與平衡力有關，而平衡力中亦包括姿勢問題、肌力、關節移動幅度及感官能力等，要改善平衡力，就要透過日常的平衡力訓練。

平衡力其實是形容一個人對於身體的重心操控，即身體傾斜後腦部可否立即進行修正，並牽涉到姿勢問題、肌力、關節移動幅度及感官能力。陳啟泰指，姿勢問題如駝背等，由於重心在前，身體容易向前傾，跌倒的風險就更大；另外幼兒如有腳形問題，包括內八字腳或X形腳等，雙腳在走路時很容易碰到，都會增加他們絆倒的風險。

