年輕一代更早熟 研究：愈近代出生女性來經時間更早

近年大家都討論新一代似乎更為早熟，而最新研究亦發現，少女來經的時間比半世紀以前平均早了逾半歲，而且身體調整經期規律所需的時間也較長，可能預示日後女性或許要面對一些與月經周期相關的健康問題。

提早半年來潮

美國哈佛大學的研究團隊，利用來自另一項研究中在不同年代出生的逾七萬名女性以手機程式提供的月經數據，結果發現愈近年出生的女孩，傾向有早熟的情況。

數據顯示，女士首次來經的平均年齡為12.2歲，而過去半世紀少女首次來經的年齡有所提早，例如1950至1969年出生的女孩，首次來經平均年齡是12.5歲，而2000至2005年出生的則降至11.9歲。同時，早來經、即11歲前有首次月經的女孩，比率亦由8.6%上升至15.5%，過早來經、即9歲前有經期的比率亦由0.6%上升至1.4%，而16歲或以後才來經的比率則由5.5%降至1.7%。