年輕族群膝蓋痛當心是「皺襞症候群」！醫揭「常見致病原因」

大部分的人對於膝蓋疼痛直覺就會想到「退化性關節炎」，認為這是年紀大的正常老化過程。近年來運動風氣盛行，門診也開始有年輕患者因為過度運動導致膝蓋疼痛而就醫。治療師提醒，過度運動、交通事故等可能會引起「皺襞症候群」。

膝蓋重複彎伸易引起皺襞症候群 忽視會造成膝關節退化 衛生福利部南投醫院蘇煜華物理治療師表示，膝關節內有4種不同類型的皺襞(Plica)，長得有點像衣服的皺摺，這當中「內側皺襞」較容易出現問題。當膝蓋一直重複彎曲、伸直，例如跑馬拉松、騎腳踏車等，內側皺襞與關節不斷互相摩擦，就可能會磨損、發炎引起「皺襞症候群」。如果長時間不處理，皺襞變厚、纖維化，可能會加速膝關節退化。 皺襞症候群的患者可能會出現膝蓋前、內側疼痛，或當膝蓋變換姿勢時可能會出現摩擦聲音，覺得膝蓋無法使力、卡卡的像被鎖住般的感覺，或關節積水腫脹不適等症狀。

治療方法與關節炎相似 這些動作也有助改善 蘇煜華物理治療師指出，皺襞症候群的治療方法與其他關節炎跟韌帶發炎相似，醫師會依病人的狀況給予口服藥物、注射治療、震波治療或安排復健等方式，大部分病人都會達到緩解。除了藥物治療，適當的伸展運動及弓箭步、坐姿抬腿等動作能夠加強股四頭肌的股內斜肌(vastus medialis oblique，VMO)之肌力，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。

除了藥物治療，適當的伸展運動及弓箭步、坐姿抬腿等動作能夠加強股四頭肌的股內斜肌(vastus medialis oblique，VMO)之肌力，穩定膝關節，減少膝蓋承受的負荷。

皺襞症候群非老年人專利 做好日常保健最重要 蘇煜華物理治療師提醒，皺襞症候群並非老年人專利，年輕尤其喜歡運動的人反而容易造成。但是也不用太過擔心，其實做好日常保健習慣，便能夠降低膝關節受傷的機會，維持良好的生活質素。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】