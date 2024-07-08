引體上升次數增加4個貼士 狹窄正手握法有咩好處？

引體上升（英文︰Pull-up）是健身其中一個訓練必做的動作，不過不少人認為它門檻較高，甚至開始訓練幾個月後，仍然一次都做不到。當然有橡筋帶的輔助可以讓你做到「降階版」的引體上升，但亦有4個貼士可助你引體上升做到更多次數，或者再有進步。
引體上升貼士 1：訓練等長收縮和離心收縮
引體上升動作可分為三個階段，首先是向上拉起的向心收縮、到最頂時保持動作的等長收縮，以及手臂慢慢伸直的離心收縮階段。當拉上不夠力時，可先訓練後兩個階段。一次引體上升都做不到的朋友，可跳上去捉住單槓，作為訓練起點，盡量維持不動，然後用能夠控制的速度，緩緩放下身體伸直雙臂，訓練等長收縮和離心收縮的力量。當這兩個力量都有提升，向心收縮的力量也會有進步。對於本身可做到引體上升的朋友，此法一樣有用，可以在每組做到力竭時即以此方式訓練，便能有所進步。
引體上升貼士 2：做好下半身穩定
不少人做引體上升時，會將小腿向後屈，但這動作會為身體帶來不穩定因素，結果做引體上升時上半身便要花費額外氣力去做持身體穩定，做的次數自然受影響。因此做這動作時應該要將雙腿合攏伸直，微微伸向前，然後就會自然地收緊腹部、臀部和腿部肌肉，令下半身穩定、擺動減少，也減少了上半身的氣力浪費，自然可多做幾下引體上升。
彈力帶/橡筋帶訓練｜輔助引體上升及輔助掌上壓加強背肌、胸肌 2招解決肌力不足
引體上升貼士 3：雙手往中間施壓
雙手除了對抗地心吸力，將身體往上拉之外，也可微微往中間方向施壓，這當然不會令雙手觸撞靠攏，但可令胸肌也參與其中，目的也是令身體穩定性更加強，令你往上拉時感覺身體更輕。
引體上升貼士 4：嘗試多種握法
有時候，未能做理想的引體上升次數，未必因為背闊肌太弱，而是其他的肌肉有所不足，這時候可嘗試不只做你擅長的握法。例如狹窄正手握法使用較多手臂肌肉、傳統約肩膊闊度使用最多背闊肌，而闊手握法則用上更多大圓肌甚至旋轉肌群。如各種握法都有練到，就可整體增強所有肌肉，引體上升次數自然有進步。