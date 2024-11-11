引體上升訓練｜Chin-Up/Commando Pull Up健身加強二頭肌

上次講到一支Pull Up Bar可以做到基本的引體上升和較入門的Inverted Row，今次繼續講其他可以做的動作。拉的動作可以訓練背部肌肉以及手臂二頭肌，不過Pull Up動作相對較多針對斜方肌而較少二頭肌，因此如想手臂參與多一點，可以做Chin Up。

除了「正手」和「反手」之外，引體上升還有很多不同版本可以挑戰，例如Commando Pull Up、Towel Grip Pull-up、Around the World、Typewriter Pull Up等，當大家的拉力有進步時就可逐一挑戰。