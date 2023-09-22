強裝快樂堅強 微笑抑鬱症愈趨普遍

快樂的外表往往隱藏內心深處真實的情緒。精神科專科醫生林慧心表示，抑鬱症給人典型印象是愁眉深鎖、經常哭，不過「微笑抑鬱症」近年愈趨普遍，患者表面光鮮亮麗，甚至是眾人的開心果，有時也沒有察覺自己抑鬱。公眾要多加留意自己的情緒，發覺有異及早求醫。
嘉是一位輔導員，工作能力一向得到認同，在家她亦對丈夫和女兒照顧備至。兩年前哥哥因病離世，她與哥哥一向關係親密，父母對她比較苛刻批評，哥哥卻從來支持她，是她信心的來源。面對喪親之痛，她靠自己心理輔導的專業知識，努力幫自己，數個月過去，度過了哀傷期。
工作家庭如常
時間久了，雖然偶爾還會掛念哥哥，半夜偷偷哭一場，但她自以為還算過得不錯，覺得工作和家庭如常，還開始收藏名貴的泰迪熊毛公仔，每次買到稀有的都覺得興奮莫名。
她沒有留意到的，卻是自己愈來愈疲倦，會推掉工作，家務也是可免則免。持續的失眠，跟以往只是偶有入睡困難明顯不同。她不想跟朋友聚會，害怕打亂作息時間會更加影響精神。收藏名貴毛公仔其實並不符合她的節儉作風，而且漸漸地亦對此失去快樂的感覺。
未必愁眉深鎖
後來，每天黃昏她都會頭痛，下班只想躺在床上休息。她開始認為自己沒用，覺得除了哥哥外根本沒有人愛自己，對將來沒期待，也感到沒希望。直至她連陪伴女兒都提不起勁，終於意識到自己有問題而求診，證實患上「微笑抑鬱症」。
林慧心指出，抑鬱症給人的典型印象，是愁眉深鎖、經常哭、失魂落魄，但大家未必知道的是，部分患者會有微笑抑鬱症。
欺騙了自己
微笑抑鬱症是一個愈趨普遍的現象，患者表面上光鮮亮麗、心情愉快，別人往往無從知道背後的抑鬱真相，患者甚至連自己都欺騙了，患上抑鬱症都懵然不知。因此，別人無從幫助，往往延遲就醫，情緒過分抑壓到最後更大機會爆發，自殺的風險更加高。雖然表徵不一樣，但微笑抑鬱症跟典型的抑鬱症一樣是可以治療的。假如懷疑自己患上微笑抑鬱症，請緊記要盡快求醫。