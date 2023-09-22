強裝快樂堅強 微笑抑鬱症愈趨普遍

快樂的外表往往隱藏內心深處真實的情緒。精神科專科醫生林慧心表示，抑鬱症給人典型印象是愁眉深鎖、經常哭，不過「微笑抑鬱症」近年愈趨普遍，患者表面光鮮亮麗，甚至是眾人的開心果，有時也沒有察覺自己抑鬱。公眾要多加留意自己的情緒，發覺有異及早求醫。

嘉是一位輔導員，工作能力一向得到認同，在家她亦對丈夫和女兒照顧備至。兩年前哥哥因病離世，她與哥哥一向關係親密，父母對她比較苛刻批評，哥哥卻從來支持她，是她信心的來源。面對喪親之痛，她靠自己心理輔導的專業知識，努力幫自己，數個月過去，度過了哀傷期。

工作家庭如常

時間久了，雖然偶爾還會掛念哥哥，半夜偷偷哭一場，但她自以為還算過得不錯，覺得工作和家庭如常，還開始收藏名貴的泰迪熊毛公仔，每次買到稀有的都覺得興奮莫名。

她沒有留意到的，卻是自己愈來愈疲倦，會推掉工作，家務也是可免則免。持續的失眠，跟以往只是偶有入睡困難明顯不同。她不想跟朋友聚會，害怕打亂作息時間會更加影響精神。收藏名貴毛公仔其實並不符合她的節儉作風，而且漸漸地亦對此失去快樂的感覺。

