
健康
2025-11-13 17:30:00

後生都會椎間盤突出！23歲男右腳冇力 竟然係因為「久坐揸車」

避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜伽中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

23歲的林先生，近期忽然間右腳無力，腳尖無法往上勾，診所醫生建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，於是轉介至臺北市立聯合醫院中興院區復健科。林先生表示，他騎電單車環島8天，每天駕駛78小時以上，返家後即發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。

從腳踝背屈動作判斷神經問題 醫勸他立刻治療

臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑醫生進行臨床檢查時發現，林先生右腳踝背屈動作(腳尖往上勾)肌力為2(正常應為5)，但右腳踝蹠屈動作(腳尖往下壓)為正常，踮腳尖走路亦可，感覺神經輕觸檢查顯示，右下肢腰椎第五神經節分布位置感覺較差。

綜合臨床檢查及病史判斷，高度懷疑為第五腰椎椎間盤突出壓迫神經導致急性神經根病變。醫生除立即安排神經傳導檢查及腰椎磁力共振(MRI)外，也向病人詳細說明病因，並強調等待檢查的同時，應立刻開始實施治療更為重要。

椎間盤突出測試丨（am730製圖） 椎間盤突出測試丨仰臥抬腿：躺下仰臥，單腳直膝往上抬起，如果感覺難以抬起，或者抬起至40至50度時小腿肌肉感到繃緊，便屬陽性。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨長短腳測試：俯臥狀態下，比較雙腿長度，如果一長一短，便屬陽性，代表骨盆或者脊椎出現問題。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨腳趾公按壓測試：仰臥時，雙腳腳趾公用力背屈，另一人用雙手手指公按下測試者的雙腳腳趾公，如果兩邊阻力有差別就屬陽性，或者是神經線出問題。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨腳尖走路測試：踮起腳尖走路，如果不能完成或者感到痛楚即為陽性。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨腳跟走路測試：用腳趾背屈、只有腳跟著地的狀態下走路，如果小腿疼痛或者感到失去平衡，就屬陽性。（am730製圖） 椎間盤突出測試丨如以上測試有2至3個陽性或以上，便很大機會是椎間盤突出，應及早求醫，以免情況變嚴重，影響日常生活。（am730製圖）

椎間盤突出壓迫神經非老人專屬  長時間姿勢不良是主因

武俊傑醫生指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，年輕族群也會因長時間久坐或姿勢不良而明顯增加，門診病例較十年前增加約二至三成。

此案例病人每日長時間騎乘重機且身體前傾，姿勢更為不良，腳尖無法抬起也可能與腓神經壓迫有關，但依病人騎乘姿勢推測，腓神經受壓機率較低。武俊傑醫生指出，若待所有檢查結果出爐才開始治療，可能錯失黃金治療期，因此詳細解說後，立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥(俗稱消炎藥)及肌肉鬆弛劑藥物，經過兩個多月密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

強化腰部核心肌群 日常這樣動

武俊傑醫生提醒，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜伽中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

