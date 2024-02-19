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健康
2024-02-19 13:30:57

從中醫來看胃酸倒流「火燒心」！　3種類型各有不同調理方法

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從中醫來看胃酸倒流「火燒心」！　3種類型各有不同調理方法

除了透過西醫治療外，其實胃食酸倒流也可以透過中醫治療。

工作忙碌壓力大，三餐不定時，吃了刺激性的食物後突然喉嚨一陣酸熱灼燒感，也就是所謂的胃酸倒流、火燒心。高雄榮總傳統醫學科主治醫生鄭秝丞表示，胃食道逆流是臨床上最常見的消化道系統疾病之一，它盛行率逐年上升，近年來盛行率約為12至16%。

長期胃酸倒流引發食道炎，可能導致食道炎症病變，甚至癌化，因此若有相關症狀千萬不能置之不理。除了透過西醫治療外，其實胃酸倒流也可以透過中醫治療。

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中醫如何看「火燒心」？　胃酸倒流有哪些症狀？

胃酸倒流又叫作「火燒心」、「溢赤酸」，指的是胃中的內容物逆流至食道。其臨床症狀又可分為典型症狀、非典型症狀。鄭秝丞說明，典型症狀就是心口灼熱、胃酸逆流；而非典型症狀則有吞嚥困難、胸悶胸痛、 喉炎、慢性咳嗽、氣喘、睡眠障礙等。

造成胃酸倒流的原因有很多，鄭秝丞表示，在中醫文獻中，胃酸倒流屬於「吐酸」的範疇，發病原因多半和情志不遂、飲食不節、煙酒無度等相關，與現代研究胃食道逆流的危險因子(如：常年不良飲食習慣、工作勞累、缺乏運動、情緒精神狀態、肥胖等)相符合。

從中醫來看胃酸倒流「火燒心」！　3種類型各有不同調理方法

造成胃酸倒流的原因有很多。

胃酸倒流分3證型　如何治療、調理？

因此，在中醫的治療概念中，除了重視基本腸胃功能的調理，更會依據患者的情緒、壓力、飲食、睡眠等狀況作全面性的改善，在中醫治療上民眾可選擇以藥物或針灸來治療。

鄭秝丞醫師提到，臨床常見胃酸倒流的證型及治療方式包含：

  1. 肝氣犯胃︰

這類的患者發作時會覺得胃中有燒灼感，且平日有胸悶、口苦咽乾、心煩易怒等症狀，大多是工作或生活壓力大，因此中醫治療中重視情緒及壓力的調理，常用疏肝理氣、和胃降逆的藥物。

  1. 飲食積滯︰

這類的患者平日消化不良，有打嗝、脹氣、便秘等問題，顯示消化系統 的氣機受阻，大多是因飲食習慣不良，發作時除了胃有灼熱感之外，也會覺得打嗝口氣帶著酸臭味、腹脹滿、食欲差，因此中醫的調理重視消食導滯，理氣和中，讓氣機上下通暢。

  1. 寒濕內阻︰

這類的患者發作時會有明顯的胸悶、胃堵感、食欲差、大便軟散等症狀，大多是因為喜食生冷寒涼的食物，體內寒濕之氣累積，影響脾胃的功能，因此中醫調理需要養肝胃，溫中祛濕，讓腸胃系統運作活絡起來。

胃酸倒流的不適會造成日常諸多不便，影響生活品質，長期下來加重身體負擔。鄭秝丞表示，脾胃是人的根本，是補充精神體力的來源，脾胃功能不佳，對於整體身體健康亦有多重影響，中醫在調理脾胃方面自古以來頗有療 效，一定能成為對抗疾病的助力。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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