從中醫來看胃酸倒流「火燒心」！　3種類型各有不同調理方法

工作忙碌壓力大，三餐不定時，吃了刺激性的食物後突然喉嚨一陣酸熱灼燒感，也就是所謂的胃酸倒流、火燒心。高雄榮總傳統醫學科主治醫生鄭秝丞表示，胃食道逆流是臨床上最常見的消化道系統疾病之一，它盛行率逐年上升，近年來盛行率約為12至16%。 長期胃酸倒流引發食道炎，可能導致食道炎症病變，甚至癌化，因此若有相關症狀千萬不能置之不理。除了透過西醫治療外，其實胃酸倒流也可以透過中醫治療。

中醫如何看「火燒心」？ 胃酸倒流有哪些症狀？ 胃酸倒流又叫作「火燒心」、「溢赤酸」，指的是胃中的內容物逆流至食道。其臨床症狀又可分為典型症狀、非典型症狀。鄭秝丞說明，典型症狀就是心口灼熱、胃酸逆流；而非典型症狀則有吞嚥困難、胸悶胸痛、 喉炎、慢性咳嗽、氣喘、睡眠障礙等。 造成胃酸倒流的原因有很多，鄭秝丞表示，在中醫文獻中，胃酸倒流屬於「吐酸」的範疇，發病原因多半和情志不遂、飲食不節、煙酒無度等相關，與現代研究胃食道逆流的危險因子(如：常年不良飲食習慣、工作勞累、缺乏運動、情緒精神狀態、肥胖等)相符合。