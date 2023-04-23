從6地方執行生活型態醫學 打造健康新境界

40多歲B先生，罹患糖尿病、高血壓已二十多年，且因腎衰竭接受換腎手術。因肥胖和血糖控制不佳等問題求醫，診察發現B先生體重高達163公斤、BMI 50、體脂肪43%；醫師先給予藥物調整，並和B先生溝通生活型態調整，經過2年多，體重降至104公斤，成功減去59公斤，糖化血色素從8.1%降至6.5%，除有效控制血糖，也重獲自信！

人生最不可少 重要投資是「健康」

奇美醫學中心全人醫療科、整合醫療中心暨老年醫學科主治醫師葉峻榳說明，隨著醫療科技的進步，人類的壽命也愈來愈長，但伴隨而來的慢性病也就愈來愈多，加上現代人的生活型態往往忙碌、壓力大，容易陷入三餐不定時、睡眠和缺乏運動等不健康習慣，年輕時可能感受不到身體不適，但長期下來恐導致各種慢性疾病的發生。

葉峻榳醫師表示，生活型態醫學是一種以調整生活方式來預防疾病、增進健康的醫學。透過科學證據和許多研究，皆證明飲食習慣、運動量、睡眠品質等生活習慣與身體健康之間習習相關。