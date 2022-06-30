微創+新物料 修補小腸氣

「小腸氣」大家可能都聽過，但常會有一個誤解：這是一個小朋友的病。外科專科醫生吳家健表示，的確有一類小腸氣是在小朋友身上發生，但更常見卻是出現於成年人及長者。 吳家健指，小朋友的小腸氣主要和先天生理結構有關，即腹股溝(大髀罅)內的通道在出生後未能完善閉合，於是小朋友肚內的器官有可能在該通道中凸出，甚至掉進陰囊。「整體來說，小腸氣就是一些內臟離開了它原本的位置，可能穿過某些不正常的空隙跑到了其他地方，而最常見是肚內的腸臟去到了肚裡其他空間，成年人或長者比小朋友更常見。」

微創手術進步普及 治療小腸氣，主要靠外科手術修補空隙，否則小腸氣是不會自行痊愈的，亦沒有可治療小腸氣的藥物。吳家健強調，「反而若拖延不治療，有引致內臟壞死的風險，例如腸梗塞、腸壞死等。」 傳統的小腸氣手術，是在局部麻醉下開刀，修補小腸氣缺口。而「微創小腸氣手術」早在三十多年前已經出現，而最近十多年由於技術日趨成熟，所採用的物料進步，所以愈來愈普及。 減術後痛楚 「微創小腸氣手術其中一種關鍵物料是『補片』，用作修補缺口以免再出現小腸氣。近年的補片物料愈來愈輕，密度也愈來愈低，長遠來說可減少引起手術後慢性痛楚的風險。」吳家健續指，「而固定補片的方法，亦由過往採用鈦金屬釘，逐漸發展到使用可被吸收、由聚合物造成的釘，甚至最新有部分微創小腸氣手術已開始使用生物膠水將補片固定。這些都有助進一步減少手術後的痛楚。」