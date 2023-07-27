微辣阿晶逝世｜安眠藥是處方藥物？常見副作用及注意事項 食幾多粒先會死？

失眠的成因有很多，由抑鬱或焦慮所引起的失眠佔約三至五成，其餘成因包括酒精、藥物、身體疾病及睡眠障礙等，另有約15%的失眠是找不到病因。長期失眠會影響日間表現，包括疲倦、無法集中、緊張性頭痛、暴躁、手腳不協調及記憶力轉差等。

如果只是偶發或短期的失眠症，例如太過緊張、突然改變睡眠環境及使用興奮劑類藥物等，可由培養良好睡眠習慣著手改善失眠問題。

常見安眠藥

惟失眠如持續多過4周，並開始影響日常生活，就需要求醫。醫生會按照患者情況進行適合的治療方案，及處方安眠藥，現時常用的安眠藥包括有二氮䓬類藥物、佐匹克隆、唑吡呾等，而另外可應用於失眠症的藥物亦包括抗組織胺藥及水合氯醛。但要注意，安眠藥在本港屬於醫生處方藥物，一定要由醫生處方才可以購買，服藥時亦需聽從醫生的指示。

服食水合氯醛和苯二氮䓬類藥物會令病人產生藥物耐受性，其療效會隨著使用時間降低，因此只適合短期服用，盡量不建議食超過4星期。