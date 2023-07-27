微辣阿晶逝世｜安眠藥是處方藥物？常見副作用及注意事項 食幾多粒先會死？

YouTube頻道微辣前經理人阿晶(Jane)昨日離世，她在社交平台提及自己飽受抑鬱及情緒病困擾，自己亦曾遭恐嚇及網絡欺凌，並吃了兩排安眠藥打算輕生。港人生活壓力大，不少人均有失眠問題，並以安眠藥緩解問題，今日就來談談安眠藥的各種副作用及常見問題。
失眠成因
失眠的成因有很多，由抑鬱或焦慮所引起的失眠佔約三至五成，其餘成因包括酒精、藥物、身體疾病及睡眠障礙等，另有約15%的失眠是找不到病因。長期失眠會影響日間表現，包括疲倦、無法集中、緊張性頭痛、暴躁、手腳不協調及記憶力轉差等。
失眠一定要食藥？
如果只是偶發或短期的失眠症，例如太過緊張、突然改變睡眠環境及使用興奮劑類藥物等，可由培養良好睡眠習慣著手改善失眠問題。
- 保持舒適的睡眠環境
- 臨睡前做鬆弛運動
- 少飲含酒精和咖啡因的飲料
- 避免於睡前進行劇烈運動
常見安眠藥
惟失眠如持續多過4周，並開始影響日常生活，就需要求醫。醫生會按照患者情況進行適合的治療方案，及處方安眠藥，現時常用的安眠藥包括有二氮䓬類藥物、佐匹克隆、唑吡呾等，而另外可應用於失眠症的藥物亦包括抗組織胺藥及水合氯醛。但要注意，安眠藥在本港屬於醫生處方藥物，一定要由醫生處方才可以購買，服藥時亦需聽從醫生的指示。
服食水合氯醛和苯二氮䓬類藥物會令病人產生藥物耐受性，其療效會隨著使用時間降低，因此只適合短期服用，盡量不建議食超過4星期。
安眠藥的副作用
食幾多粒會致死？
如果過量服用安眠藥，有機會產生各種生理問題，包括持續過度嗜睡、遲鈍、醉酒行為、腹部不適、食欲不振、便秘及呼吸氣喘等。現時的安眠藥安全性極高，就算服食過量，致死風險仍非常低，僅會出現全身無力、癱軟，或因食太多藥而出現嘔吐不適，大部分過量服藥的人士送院後均無生命危險。