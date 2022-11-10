心房顫動更易患長新冠心律異常無症狀仍應治療

隨著新冠肺炎確診人數增加，後遺症已成為民眾最關心的問題。當新冠肺炎患者康復後，疲勞、呼吸急促、腦霧等症狀持續超過8周以上，即為長新冠(Long Covid)。目前有不少研究發現，感染新冠肺炎會增加心血管疾病風險。中國醫藥大學附設醫院張坤正副院長表示，確診者中約有20%會合併心房顫動等心血管疾病，臨床上較多案例是在確診前就已有心房顫動相關症狀，但也有部分是感染後才出現。心房顫動是最常見的一種心律不整，病人以年長者居多，目前臨床上也發現年紀大的確診者較常合併心房顫動，因此年長者若有疑似心房顫動症狀，應就醫評估中風風險。

心房顫動染疫恐致病情加劇心血管、呼吸系統都可能受損

國外研究顯示，心房顫動患者在感染新冠肺炎後重症機率可能提高，除了需插管治療，死亡率也可能多了至少2倍。張坤正副院長解釋，「雖新冠肺炎主要從呼吸系統感染，但實際上也與心血管疾病密切相關」。一般病人感染後，除了血管內皮細胞可能受損之外，也可能因免疫風暴產生心房顫動、血栓等危機。此外，當重症者血氧濃度過低時，也可能產生心房顫動。換言之，若患者原先有心房顫動病史，病情可能因為感染新冠肺炎而惡化。對於民眾擔心的長新冠問題，張坤正副院長也表示，因為新冠肺炎合併心房顫動病程預後較差，因此心房顫動患者應提高警覺。