心房顫動更易患長新冠心律異常無症狀仍應治療

隨著新冠肺炎確診人數增加，後遺症已成為民眾最關心的問題。當新冠肺炎患者康復後，疲勞、呼吸急促、腦霧等症狀持續超過8周以上，即為長新冠(Long Covid)。目前有不少研究發現，感染新冠肺炎會增加心血管疾病風險。中國醫藥大學附設醫院張坤正副院長表示，確診者中約有20%會合併心房顫動等心血管疾病，臨床上較多案例是在確診前就已有心房顫動相關症狀，但也有部分是感染後才出現。心房顫動是最常見的一種心律不整，病人以年長者居多，目前臨床上也發現年紀大的確診者較常合併心房顫動，因此年長者若有疑似心房顫動症狀，應就醫評估中風風險。
心房顫動染疫恐致病情加劇心血管、呼吸系統都可能受損
國外研究顯示，心房顫動患者在感染新冠肺炎後重症機率可能提高，除了需插管治療，死亡率也可能多了至少2倍。張坤正副院長解釋，「雖新冠肺炎主要從呼吸系統感染，但實際上也與心血管疾病密切相關」。一般病人感染後，除了血管內皮細胞可能受損之外，也可能因免疫風暴產生心房顫動、血栓等危機。此外，當重症者血氧濃度過低時，也可能產生心房顫動。換言之，若患者原先有心房顫動病史，病情可能因為感染新冠肺炎而惡化。對於民眾擔心的長新冠問題，張坤正副院長也表示，因為新冠肺炎合併心房顫動病程預後較差，因此心房顫動患者應提高警覺。
無症狀不等於無風險一旦有心房顫動就應接受診斷
心房顫動症狀因人而異，有些人會出現心悸、胸悶，甚至暈倒等，也有約30%病人認為無感，即使發作也不曉得。然而，病人有心房顫動中風機率是一般人的5倍，成年人年紀愈大盛行率愈高，中風風險也就愈高。「無症狀不等於無風險，若未經診斷就無法接受治療，那風險就會一直存在。」張坤正副院長說明，目前全世界都通用「ABC」心房顫動治療原則，A是預防中風，B是控制相關症狀，C則是共病症的管理，也就是說，在兼顧中風預防與心律矯正的同時，也應管理患者的三高等會加重心房顫動的共病症，三管齊下才能讓治療更全面。因此，若民眾有三高、睡眠窒息症、心血管病史、肥胖、慢性阻塞性肺病，或是曾感染新冠肺炎等，都應留意合併心房顫動所帶來的危害。張坤正副院長也表示，現今檢測工具多元，除了醫院常見的12導聯心電圖，也有居家配戴的連續性監測裝置可使用，民眾也可透過智慧型手錶等穿戴式裝置提早察覺心律不整。
心房顫動控制一般以藥物為優先 停藥前務必先諮詢醫師
心房顫動的治療分為藥物及非藥物治療，「一般而言，我們做節律控制時，全世界治療指引第一線首先會評估以藥物治療，當藥物無法控制時才會考慮心導管等侵入性手術。」張坤正副院長說明，藥物治療應同時兼顧「預防中風」及「控制心律」，臨床上普遍使用抗凝血劑預防中風，至於症狀控制則可服用抗心律不整藥物。不過，如長期用藥仍需考慮副作用，「臨床上常看到長期使用舊型第三類抗心律不整藥物的病人，雖然治療效果不錯但後續出現甲狀腺併發症」，以往藥物副作用大，使用一段時間可能對器官造成負擔，現階段已有副作用較小的藥物，民眾若對用藥安全有疑慮，可與醫師討論是否換藥。此外，張坤正副院長也提醒，「心血管用藥一般來講是不能停，若擔心同時服用抗病毒藥物與原先用藥會產生交互作用，請先諮詢主治醫師，切勿自行停藥」。
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