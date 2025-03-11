心繫唐氏慈善粵劇晚會 展示無限演藝潛能

3月21日是「世界唐氏綜合症日」，唐氏粵劇團將會於沙田大會堂演奏廳舉行《心繫唐氏慈善粵劇晚會》，以提升社會大眾對唐氏綜合症朋友的認識；以及對他們的藝術潛能及發展需要的關注；並鼓勵及推動唐氏綜合症及智障人士參與本地粵劇藝術文化。

參與劇團後更外向開心 唐氏粵劇團創立團員嘉茵已經參與粵劇活動接近18年，楊太當初鼓勵嘉茵參加粵劇團，是希望藉此提升她的社交能力及擴闊她的社交圈子。隨著嘉茵對粵劇的熱愛日漸濃厚，與團友間的情誼亦愈見深厚，嘉茵在参加粵劇團後比以往更外向及開心。雖然嘉茵開始出現退化症狀，記憶力下降，並患上足底筋膜炎，不過今次晚會仍會挑戰新角色——天庭的玉女，值得大家到場支持。