心繫唐氏慈善粵劇晚會 展示無限演藝潛能

3月21日是「世界唐氏綜合症日」，唐氏粵劇團將會於沙田大會堂演奏廳舉行《心繫唐氏慈善粵劇晚會》，以提升社會大眾對唐氏綜合症朋友的認識；以及對他們的藝術潛能及發展需要的關注；並鼓勵及推動唐氏綜合症及智障人士參與本地粵劇藝術文化。
參與劇團後更外向開心
唐氏粵劇團創立團員嘉茵已經參與粵劇活動接近18年，楊太當初鼓勵嘉茵參加粵劇團，是希望藉此提升她的社交能力及擴闊她的社交圈子。隨著嘉茵對粵劇的熱愛日漸濃厚，與團友間的情誼亦愈見深厚，嘉茵在参加粵劇團後比以往更外向及開心。雖然嘉茵開始出現退化症狀，記憶力下降，並患上足底筋膜炎，不過今次晚會仍會挑戰新角色——天庭的玉女，值得大家到場支持。
著名粵劇戲寶
《心繫唐氏慈善粵劇晚會》將於3月21日晚上7時在沙田大會堂演奏廳舉行，演出節目包括：
- 《帝女花》(濃縮版)-下凡-選婿-庵遇-相認-香夭-昇仙：「唐氏粵劇團」
- 《蝶影紅梨記之窺醉》：梁振文／黃玉恆
- 《藏域鶯歌萬里情》：梁而／曾泳之
- 《魂會山神廟》：黃玉筠／梁燕飛
- 《折梅巧遇》：謝國璋／招秀霞
《心繫唐氏慈善粵劇晚會》所有收益將會用作維持協會自負盈虧的服務發展，包括提供予唐氏綜合症人士之藝術發展項目。門票已於城市電腦售票網公開發售。