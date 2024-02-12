心臟病｜預防心血管疾病一定要知道的事 三招清除體內重金屬

寒流來襲，使得各大醫院的心血管疾病患者大增。寒冷的氣溫會使血管收縮，導致血壓升高。它還會使血液變稠，從而導致血栓，這也增加了心肌梗塞、心臟衰竭和腦中風等急性心血管事件的風險。高雄小港醫院肝膽胰內科主任王志文醫生指，每當遇到三高問題的患者，就會再三叮嚀，「你要做的不只是穿暖而已，你還應該多運動、戒煙、適量營養飲食、適度管理情緒、控制血壓等。」「我不認為寒冷的天氣是獨立的風險因素」美國耶魯大學慢性病流行病學系主任Dr. Judith Lichtman說。「你還要試著降低其他風險因素，因為你對溫度無能為力。」

重金屬已被證實會增加心血管疾病風險 關於心血管疾病風險，還有一個每個人都要關心的議題，就是體內重金屬的積累。美國國家健康與營養調查(NHANES)是美國國家疾病控制和預防中心(CDC)持續最久的一項全國性調查，長達20年的調查發現鉛暴露與死亡率增加有關，與血鉛水準為 <10 μg/dL 的人相比，血鉛水準為 20–29 μg/dL 的個體死亡率增加了 46%，心血管系統死亡率增加了 39%。證據表明，減少砷、鉛、鎘等重金屬的暴露使美國心血管疾病死亡率下降了32%。 因此美國心臟協會特別於2023年6月12日發表聲明：「低水平接觸重金屬幾乎是普遍存在的，它會增加心血管疾病，特別是冠狀動脈疾病、中風、周邊動脈疾病的負擔以及心臟病引起的過早死亡。」 這分聲明由美國心臟協會的Gervasio A. Lamas醫學博士共同撰寫並主持，他同時也是哥倫比亞大學心臟病學系主席兼Mount Sinai醫學中心醫學部主任。Dr.Lamas主席補充說明：「我們驚訝的發現，數十年來，流行醫學和環境科學是脫節的，雖然公共衛生科學家一次又一次地證明有毒金屬與心血管疾病有關，但心臟病醫學家現在才接受這個關聯和實證的有效性。」

重金屬無法降解 會不斷累積 小港醫院職業醫學科主任楊鎮誠表示，大家普遍對重金屬傷害的知識是欠缺的，有很多在國際醫學領域都已經證實的事情，一般人可能都還不知情，所以在身體保健的判斷上就會有盲點。以最普遍的PM2.5空氣污染而言，中部以南地區的PM2.5都高達世衛組織(WHO)的5至6倍之多。(見WHO即時查詢各城市PM2.5系統https://breathelife2030.org/)WHO不斷發出嚴肅的警告，影片中更明白揭示：「每一次呼吸，都將砷、鉛、黑炭等有毒化合物沉積得更深，播下癌症的種子。並直接進入血液，破壞整個身體。」更何況台灣地窄人稠，工業排放的汙染也不少，這些都會進一步影響土壤及食物。 楊鎮誠醫生特別強調：「重金屬的議題一直沒有受到應有的重視，主要還在於它的危害不是立即的，像鉛、鎘在人體內的半衰期長達十年到數十年。但因它無法降解，所以會持續積累，也會在生命中不斷滲出。研究中也證實，老年人尿液中的有毒金屬含量更高。」