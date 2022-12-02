冬天血壓升 易心臟病發

由於溫差會令血壓起變化，冬天比起夏天更容易心臟病發。聖保祿醫院心臟科專科醫生張志揚解釋，當天氣寒冷時，身體會為了保存體溫而加快心跳，及將血管收縮，導致血壓上升，增加心臟病發的風險。患者要避免發病，就要做好保暖、多飲水，及運動前要做熱身。 心臟病發是一個很籠統的詞彙，多數是指冠狀動脈閉塞，而閉塞的原因主要為動脈粥樣硬化，若血管內壁表面斑塊破損，血塊形成便導致血管完全閉塞，心臟肌肉不能獲得足夠的血液供應而壞死，導致急性心臟病的發生。

為保體溫血壓上升 冬天的溫差會增加心臟壓力，張志揚指，體溫降低時，身體為了保持體溫，會加快心跳，將更多血液泵到身體各部位；同時身體為了保存體溫，皮膚血管亦會收縮，都會令血壓上升及增加心臟負荷，增加心臟病發的風險。「過往亦有研究指出，天氣寒冷時血小板會較容易黏在一起，並形成血塊塞住血管。」 三高患者屬高風險 三高患者於冬天要特別小心，因高血壓、高血糖及高血脂本身在心臟病中屬於高風險族群，張志揚提醒，「三高病人要定時服藥，如病情控制得好，會更加安全。另外，吸煙飲酒亦是心臟病發的高危因素。」 與心絞痛相似 心臟病發的病徵與一般心絞痛相似，張志揚形容，「如果於做運動或心跳加速時感到心口翳悶，甚至出現痛楚，並伴隨流汗、心跳或氣促的狀況，就屬於心絞痛。」而心臟病發的徵狀就是突然氣促、心痛、心跳加速及冒汗等，如果於睡夢中發生，則可能會突然覺得呼吸很辛苦，要起床呼吸等，這些都屬於比較急性的情況。張志揚引述研究，「睡夢中會輕微增加心臟病發的風險，雖然未有一致肯定的答案，但估計與臨天光血壓上升，以及荷爾蒙分泌增加有關。」