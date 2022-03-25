急性胸痛評估 拆心臟病計時炸彈

自2020年11月開始，香港亞洲心臟中心推出暖心行動，幫助冠心病患者以相宜價錢做「通波仔」手術，目前已有555位患者受惠。暖心行動將加入一站式急性胸痛評估服務，同時得到大鴻輝慈善基金資助，患者真正能夠以公院的預估費用做手術，並進一步紓緩公營醫療的壓力。

香港亞洲心臟中心總經理、資深心臟科護士陳文偉表示，疫情下公院「爆煲」，非緊急手術暫停，冠心病患者心血管堵塞猶如「計時炸彈」，隨時因血管嚴重堵塞而心肌梗塞，由非緊急演變成緊急個案，「目前救護車及急症室服務有可能令急性心肌梗塞患者延緩及時治療的時機，手術因而變得複雜，患者承受更大的風險，甚至猝死。早前暖心行動就有一個個案，他有胸口不適徵狀，檢查後發現心臟血管有多處堵塞，最後通波仔時要植入多達9個支架，若沒有及時處理，後果不堪設想。」

延遲治療效果較差

於2020年初，本地已有研究指出，心肌梗塞患者由出現病徵至接觸到醫護人員的時間，疫情出現前主要為少於1小時及1至3小時，疫情出現後則明顯延長至3至6小時及6至12小時為主。臨床結果亦發現，疫情後組別患者較多出現處理手法較複雜，或臨床結果較差，包括院內死亡、心因性休克、持續心室性心搏過速或心室纖維性顫動，以及要使用心臟機械輔助的情況。

評估檢查手術一條龍

為進一步紓緩公營醫療的壓力，嘉諾撒醫院門診、香港亞洲心臟中心於尖沙咀及中環的社區門診，將提供一站式急性胸痛評估服務。陳文偉指，受胸痛困擾的人士，可致電24小時熱線9722 0151，心臟科專科護士將作電話初步評估，有需要便會盡快安排見醫生和作相關檢查，如靜態或動態心電圖、超聲波、心臟酵素、心血管電腦掃描等。「如情況嚴重，將盡快安排患者到醫院接受緊急手術。曾試過最快的個案是早上見醫生，下午做手術，只要人手和手術室安排得到，都會盡早為患者處理。」

真正公院價

由於「暖心行動之嘉家護心2022」得到資助，合資格患者只需支付公營醫院的預估費用做通波仔手術。而醫院和醫生則以成本價和優惠價收費，當中的差額由大鴻輝基金負責。嘉諾撒醫院總經理許小虎博士指，「計劃將於4月開始接受申請和評估，目標資助人數為100人，估計每個個案補貼約二至三萬港元。視乎疫情發展和計劃成效，將來或繼續資助。」資助對象方面，無論是現時因疫情而延後通波仔的公院病人、經過醫生評估適合通波仔的病人，以及經過上述胸痛評估需要通波仔的病人，都適合申請。