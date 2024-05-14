高血壓｜勤做運動、飲食健康都未必避得過　3款食療湯水改善血壓

明明飲食均衡、有充足運動，體重亦標準，卻於身體檢查時發現血壓偏高，究竟是甚麼原因？心臟科專科醫生陳杰指，高血壓可分為原發性及繼發性兩種，前者原因不明，一般與家族遺傳有關，九成以上高血壓個案皆屬此類。原發性高血壓屬慢性病，一般不能根治，多數患者須要終生服藥。
至於剩下的5%至10%成因為繼發性，由潛在的原發疾病引起，患者發病年齡一般在30至35歲以下，此類患者如果可以及早查找出原發病因，有機會得以根治，或可能毋須終生服用降壓藥。
找出背後病因
由於原發性高血壓多在中老年人身上出現，若然較年輕的患者發現有高血壓，必須先排除繼發性高血壓。陳杰解釋，「繼發性高血壓常見病因是血管疾病，如主動脈狹窄、腎動脈狹窄或大動脈炎等。其他病因包括慢性腎病、腎臟腫瘤、腎上腺瘤、甲狀腺或腦垂體疾病引起的內分泌失調等。此外，睡眠窒息症和某些藥物亦可導致高血壓。」由此可見，治療高血壓並非單靠降低血壓度數，更重要是找出背後病因，對症下藥。
出現症狀意味已有併發症
陳杰提醒，早期高血壓可以毫無症狀，但長期血壓上升可引起嚴重併發症，故此定期體檢或自行在家監測血壓，有助及早診斷並治療。高血壓常見症狀包括頭暈、頭痛、視力模糊等。如果出現胸痛或胸悶、氣喘、腳腫或中風症狀，可能血管及器官已受損，或有嚴重併發症如心肌梗塞、心臟衰竭、主動脈夾層(撕裂)、腎衰竭或中風等。最嚴重的高血壓併發症更可導致生命危險。
培養健康飲食習慣
低風險的輕度高血壓患者，可先考慮非藥物性治療；如果3個月內仍無法改善，便應考慮使用藥物。陳杰表示，「首要是改善已知的高危因素，包括控制體重，保持身高體重指數(BMI)在23或以下、培養健康飲食習慣。至於血壓不穩或高危的高血壓患者，即患有糖尿病、心血管病、腎病或中風等，則應考慮盡早同步接受非藥物和藥物性治療。」目前的國際指南建議盡早使用單片複方製劑，亦即一顆藥丸含有兩種或以上不同類型的降壓藥物成分，以改善患者服藥的依從性和治療成效。
繼發性高血壓的治療方針以治本為主。陳杰解釋，如因主動脈狹窄、腎動脈狹窄、內分泌腫瘤而引發高血壓的患者，手術治療後如血壓回復正常，可能毋須再服用降壓藥。