高血壓｜勤做運動、飲食健康都未必避得過　3款食療湯水改善血壓

至於剩下的5%至10%成因為繼發性，由潛在的原發疾病引起，患者發病年齡一般在30至35歲以下，此類患者如果可以及早查找出原發病因，有機會得以根治，或可能毋須終生服用降壓藥。

明明飲食均衡、有充足運動，體重亦標準，卻於身體檢查時發現血壓偏高，究竟是甚麼原因？心臟科專科醫生陳杰指，高血壓可分為原發性及繼發性兩種，前者原因不明，一般與家族遺傳有關，九成以上高血壓個案皆屬此類。原發性高血壓屬慢性病，一般不能根治，多數患者須要終生服藥。

陳杰指，一般人如血壓持續高於140/90mmHg，或高危群組(預測十年內心血管病風險高於10%或已患心血管病人士)血壓持續高於130/80mmHg，應考慮服用降壓藥。

找出背後病因

由於原發性高血壓多在中老年人身上出現，若然較年輕的患者發現有高血壓，必須先排除繼發性高血壓。陳杰解釋，「繼發性高血壓常見病因是血管疾病，如主動脈狹窄、腎動脈狹窄或大動脈炎等。其他病因包括慢性腎病、腎臟腫瘤、腎上腺瘤、甲狀腺或腦垂體疾病引起的內分泌失調等。此外，睡眠窒息症和某些藥物亦可導致高血壓。」由此可見，治療高血壓並非單靠降低血壓度數，更重要是找出背後病因，對症下藥。



出現症狀意味已有併發症

陳杰提醒，早期高血壓可以毫無症狀，但長期血壓上升可引起嚴重併發症，故此定期體檢或自行在家監測血壓，有助及早診斷並治療。高血壓常見症狀包括頭暈、頭痛、視力模糊等。如果出現胸痛或胸悶、氣喘、腳腫或中風症狀，可能血管及器官已受損，或有嚴重併發症如心肌梗塞、心臟衰竭、主動脈夾層(撕裂)、腎衰竭或中風等。最嚴重的高血壓併發症更可導致生命危險。