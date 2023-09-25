caFFR評估血流情況 減通波仔需求

心臟病是本港第三位常見死因，當中冠心病佔約六成。提及冠心病，不少人會直接聯想到「通波仔」、放支架，不過並非所有患者都有此需要。港大醫學院最新研究顯示，冠狀動脈造影血流儲備分數(caFFR)可以有效評估血管中的血流情況，幫助判斷是否需要通波仔，還是用藥控制已經足夠。 冠狀動脈是供應心臟血液的3條血管，膽固醇高、糖尿病等情況有可能令冠狀動脈出現收窄，引起心絞痛、氣促等徵狀，即為冠心病。若完全阻塞的話就會出現心肌梗塞，有可能致命，須即時入院治理。

嚴重才須通波仔 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授姚啟恒表示，冠心病的治療視乎冠心血管的血流情況，「如果情況輕微，可以用藥控制，例如抗小血板藥阿士匹靈、降膽固醇藥物等。當情況嚴重，就需要通波仔及放入支架撐開血管，確保血流量，減少徵狀和日後心肌梗塞等風險。」惟中度血管栓塞患者，是否需要通波仔就較難判斷。姚啟恒指，「我們不能『寧枉勿縱』地通波仔，因為手術亦有其風險，術後亦要服用薄血藥最少一年，對沒有心臟缺血的患者而言手術未必一定有好處。」 傳統FFR使用率偏低 血流儲備分數(FFR)是判斷是否要通波仔的指標之一，傳統上要做另一個手術。姚啟恒解釋，「手術將一條導絲放入冠心動脈，經過收窄的位置，然後量度上游和下游的血壓差，再計算出FFR，如數字低於0.8，就需要通波仔。」雖然手術是黃金標準，但由於屬入侵性檢查，令使用率偏低，美國研究指只有18.5%中度冠狀動脈病變人士量度了FFR。至於caFFR，患者只需注射顯影劑，利用電腦掃描從兩個角度擷取心臟血管造影，再透過電腦便可即時計算出FFR，程序簡單得多。