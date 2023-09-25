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心臟病
2023-09-25 04:29:57
日報

caFFR評估血流情況 減通波仔需求

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caFFR評估血流情況 減通波仔需求

caFFR評估血流情況 減通波仔需求

心臟病是本港第三位常見死因，當中冠心病佔約六成。提及冠心病，不少人會直接聯想到「通波仔」、放支架，不過並非所有患者都有此需要。港大醫學院最新研究顯示，冠狀動脈造影血流儲備分數(caFFR)可以有效評估血管中的血流情況，幫助判斷是否需要通波仔，還是用藥控制已經足夠。

冠狀動脈是供應心臟血液的3條血管，膽固醇高、糖尿病等情況有可能令冠狀動脈出現收窄，引起心絞痛、氣促等徵狀，即為冠心病。若完全阻塞的話就會出現心肌梗塞，有可能致命，須即時入院治理。

港大醫學院 梁嘉霖 姚啟恒

梁嘉霖(左)及姚啟恒(右)。

嚴重才須通波仔

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授姚啟恒表示，冠心病的治療視乎冠心血管的血流情況，「如果情況輕微，可以用藥控制，例如抗小血板藥阿士匹靈、降膽固醇藥物等。當情況嚴重，就需要通波仔及放入支架撐開血管，確保血流量，減少徵狀和日後心肌梗塞等風險。」惟中度血管栓塞患者，是否需要通波仔就較難判斷。姚啟恒指，「我們不能『寧枉勿縱』地通波仔，因為手術亦有其風險，術後亦要服用薄血藥最少一年，對沒有心臟缺血的患者而言手術未必一定有好處。」

傳統FFR使用率偏低

血流儲備分數(FFR)是判斷是否要通波仔的指標之一，傳統上要做另一個手術。姚啟恒解釋，「手術將一條導絲放入冠心動脈，經過收窄的位置，然後量度上游和下游的血壓差，再計算出FFR，如數字低於0.8，就需要通波仔。」雖然手術是黃金標準，但由於屬入侵性檢查，令使用率偏低，美國研究指只有18.5%中度冠狀動脈病變人士量度了FFR。至於caFFR，患者只需注射顯影劑，利用電腦掃描從兩個角度擷取心臟血管造影，再透過電腦便可即時計算出FFR，程序簡單得多。

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透過兩張不同角度的電腦掃描影像，可評估出血管的血流量有否減少。

減少手術需要

為了解caFFR成效，港大研究團隊作出回顧研究，涉及1,308患者共3,329條心血管，跟進3年。透過caFFR評估，當中有926條血管需要通波仔，而實際上部分並沒有做手術；也有部分評為毋須通波仔的做了手術。港大醫學院臨床醫學學院內科學系梁嘉霖醫生指，「對比結果後發現，caFFR系統評為需要通波仔的個案，有通波仔比沒有通波仔可減低心臟不良事件風險達57%；而利用caFFR系統先做檢查，可減少19%通波仔手術個案。」

姚啟恒認為，研究結果與其他地區過往研究相若，caFFR可提供多一個資訊，助醫生判斷是否需要為患者通波仔。而研究結果則指出，利用caFFR可減低不必要的手術風險、手術費用、術後藥物使用，以及相關副作用等，並希望此方法可以更為普及，令更多冠心病患者得到最適切的治療。

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