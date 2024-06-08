忘記工作大小事、認不得親人 上班族才「中年就失智」

認知障礙症為一種由腦部神經疾病、身體系統性疾病、藥物或成癮物質使用等因素，所引起的持續性認知功能下降之疾病。

一位55歲上班族原本事業穩定、擁有美滿家庭，某天突然想不起工作上的大小事，也不記得如何返回公司，最後甚至連親人也認不得，就醫後被診斷為認知障礙症。

根據台灣衛福部認知障礙症診療手冊定義，認知障礙症為一種由腦部神經疾病、身體系統性疾病、藥物或成癮物質使用等因素，所引起的持續性認知功能下降之疾病。而患者出現的認知功能障礙包括：記憶與學習功能、注意力、語言功能、知覺－空間－動作整合功能、推理－計算－組織－規劃等執行功能、社交認知功能等。

安南醫院精神醫學科醫生王文隆表示，一般人或許很難相信，居然這麼年輕就罹患認知障礙症；但在真實世界中，這可能是每天都在上演的故事。認知障礙症並不是普通老化或單純記性變差，而是認知功能出現障礙，且此症候群類型相當多，常見如：阿茲海默症、柏金遜症等。

5 大常見症狀 嚴重恐致失能

「簡單來說，認知障礙症就是大腦認知功能衰退的疾病總稱。」王文隆解釋，認知障礙症會導致患者的記憶、性格及日常生活出現障礙，且不同的認知障礙症，也會對應不同的早期症狀及認知障礙。他進一步針對各種不同的認知障礙症，梳理出5種常見的障礙面向：

記憶障礙：

認知障礙症會導致短期記憶受損，無法記得剛發生的事，因而會說重複的話，也無法學習新事物。這是認知障礙症早期症狀之一，患者雖會遺忘重大或近期的事件，尚能透過提示回想起來，但若持續惡化便可能永久遺忘。

語言障礙：

部分認知障礙症患者在早期會出現語言/溝通能力減弱的情形，且無法說出物品的名稱(或是以代名詞稱呼)、漸減少語言表達，甚至因理解力下降而被家人誤以為重聽。這同樣屬於早期症狀，但不見得會發生在每個認知障礙症患者身上。

視空間障礙：

患者可能出現視覺、幻覺及空間障礙等相關症狀，像是無法辨識熟悉的人，或認不得常用物品，甚至可能產生對生活環境感到陌生、無法獨自回家、時常迷路等問題。

推理與判斷障礙：

患者無法解決生活中的突發狀況、無法理解潛在危險、無法自行規劃或做決策，故在日常生活中經常顯得猶豫不決。

性格改變與精神症狀、行為障礙：

患者出現很大的性格改變，變得被動、個性退縮、出現自語/幻覺妄想或不恰當的行為，例如：在公共場合脫衣服、觸摸他人等。