快啲拉筋先！研究：身體彈性高可減病患降死亡風險

俗語云「筋長一寸，壽增十年」，原來確實有根有據。巴西一項研究便發現，身體的彈性與死亡風險有直接關係，彈性得分低的人，死亡風險比高分者高1.87倍至4.78倍，原因是身體彈性需要透過運動去維持，最終減低發生心血管疾病及糖尿病等致命疾病的機會。

該項由巴西里約熱內盧運動醫學診所進行的研究，分析了逾3,000名年齡介乎 46至65 歲成人首次接受檢查的健康數據，當中包括身體20個關節的靈活性測試結果，如腳踝、肩膊、膝蓋、手腕及髖部等。每個關節會因應轉動及伸延能力等靈活性而得到0至4的分數，從而得出反映身體整體彈性的總分。

身體彈性需要透過運動去維持，最終減低發生心血管疾病及糖尿病等致命疾病的機會。

保有生活質素

結果發現，女性的彈性整體而言比男性為佳，女士的彈性評分較男性高35%，而身體彈性亦與健康有很大關，因為與彈性得分最高的同性相比，彈性得分最低的男性及女士死亡風險分別高1.87倍及4.78倍。有關研究已刊載於《Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports》。

研究人員認為，結果反映身體的彈性和靈活性對壽命長短有重要影響，因此人們有需要將伸展運動納入為日常活動項目之中，不但有助促進健康，也可以令長者可以保有更佳的自理能力及生活質素。