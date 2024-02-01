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健康
2024-02-01 10:59:00

快速止咳方法邊種最有效？ 一文涵蓋止咳中藥及湯水

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快速止咳方法一覧 一文涵蓋止咳中藥及湯水

快速止咳方法一覧 一文涵蓋止咳中藥及湯水

天氣一涼，街上就會充斥咳嗽聲。然而，咳其實也分很多種，而不同的止咳藥又對應不同類型的咳嗽，大家真的能分清嗎？以上的問題都能在這篇文章得到解答，以下就由註冊中醫師為大家一一講解，還會推介5款湯水食療和10款食物，助你快速改善咳嗽！

咳嗽的種類

咳嗽可分為熱咳、寒咳、燥咳、痰咳和虛咳，以下是它們的特點：

咳嗽可分為熱咳、寒咳、燥咳、痰咳和虛咳

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止咳方法有哪些？適合甚麼人士？

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止咳藥有甚麼種類？如何服用？

市面上的止咳藥可分為鎮咳劑、化痰劑、化痰加止咳和多功能合一，大家需要按照自己的咳嗽類型而選擇對應的藥物，胡亂服用隨時加劇病情，甚至引致其他疾病如氣管炎。所以，如需服用止咳藥，建議咨詢醫生意見，不要自行到藥房選購。

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常用止咳中藥選擇
 

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止咳穴位分享

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有甚麼食物或水果可以止咳？

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止咳湯水食療分享

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日常生活應如何紓緩咳嗽症狀？

飲食習慣

避免進食刺激喉嚨食品例如咖喱、沙爹、辛辣煎炸及生冷肥膩食品。水果方面，除了醫師建議的，否則都可暫停食用。咳嗽期間，飲食宜清淡，停止酒精類飲品，多飲清水；容易胃酸倒流導致咽喉有異物感而咳嗽者應少食多餐，緩慢進食。

個人護理

咳嗽時應避免過度用力咯痰，以免損傷氣管咽喉。而且需要注意房間濕度，如果在濕潤地方咳嗽可緩解，應加置放濕器，亦可放置空氣清新機減少致敏原。如有鼻水倒流引發喉嚨痕癢咳嗽者，應早晚洗鼻。

常見問題

如果小朋友咳嗽，可使用上述止咳方法嗎？

因歲數情況而定，2歲以下小兒建議以小兒推拿治療；2歲以上小兒可服用中藥，食療、穴位按摩為輔助；1歲半以下因囟門未閉合，不能頭部針灸。

患了新冠肺炎不斷咳嗽，有甚麼止咳方法？

咳嗽是新冠肺炎常見的症狀，患者可嘗試上述止咳方法，不過如果症狀未見改善，宜尋求醫生意見。

本文獲Bowtie 保泰人壽授、bowtie中醫bowtie營養師授權轉載

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