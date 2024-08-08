忽略皮肌炎 或影響呼吸及活動能力

皮肌炎是罕有病症，外國文獻顯示平均每年每百萬人口只有10個新患者。有兩個年齡發病高峰期，兒童及青少年多發病於5至14歲，而成年人則多發病於45至64歲。性別方面，女性患者較男性多。區志森指，「發病時病人會長出一片片紫紅色、偶爾痕癢的紅疹和水腫，面部尤以眼皮或眼框四周最常受影響。頸部及上胸『V』位置、上背肩膊或大腿外側亦可發現紅疹。」區志森補充，部分皮疹容易和濕疹、皮膚過敏和紅斑狼瘡等混淆。手背和手肘外側可長出表面有厚皮屑的紅塊，外觀和銀屑病相似。指甲周邊會有褪皮和微絲血管擴張的現象。

皮肌炎是自身免疫系統疾病，顧名思義，皮膚及肌肉都會受自身發炎所影響。皮膚科專科醫生區志森指，皮肌炎亦可能引發其他身體器官不同的併發症，成人患者甚至可因為腫瘤誘發皮肌炎，後果可以很嚴重，要多加注意。

肌肉呼吸同受影響

肌肉方面，肩膊和大腿的肌肉最受影響，病人會感到難以由蹲下姿勢站起，進行抬手動作例如梳頭和刷牙時，亦容易感到疲倦。如果牽涉食道的肌肉，病人就會有吞嚥困難、胃酸倒流甚至哽噎的風險。此外，呼吸系統亦可有嚴重影響，部分病人肺部可出現廣泛的纖維化，引致氣促甚至呼吸衰竭情況。區志森解釋，年長患者的皮肌炎較常由腫瘤引致，包括肺癌、胃癌、胰臟癌、子宮頸癌和卵巢癌等，本地華人就特別要注意鼻咽癌的可能。

診斷方面，除了憑病人的臨床特徵，醫生還會用不同的化驗確診，包括檢查血液中肌肉酵素水平和病變抗體、抽取肌肉或皮膚的組織化驗、做肌電圖檢查和肌肉磁力共振等。確診後還可能需要一系列化驗以排除相關的併發症，包括肺部電腦掃描、肺功能測試、心臟功能測試和吞嚥能力檢查等。「視乎情況，成年患者亦很常需要進行一些腫瘤的篩查化驗，包括正電子電腦掃描、腸道內窺鏡、婦科檢查和鼻咽檢查等。」區志森說。