怕鹽食得多高血壓？小心唔食「低血鈉」嚴重恐致命！呢度睇預防、改善方法

許多人都知道「鈉」攝取過量與高血壓、中風、冠狀動脈硬化等心血管疾病風險有關，因此會特別注意鈉鹽的攝取量，不過若過度限制可能會造成「低血鈉」。新竹國泰綜合醫院營養師劉皓丞表示，鈉攝取過多、過少都會對健康造成不良影響，若鈉流失太多攝取太少導致低血鈉，也會是一個不可忽視的問題。

低血鈉影響生理機能 嚴重可能因此死亡

鈉是人體必需營養素之一，參與身體各種生理機能。劉皓丞營養師提到，鈉可以調節細胞外液容積與滲透壓，影響體內水分的保存量及血壓，也具有維持酸鹼平衡、協助神經傳導、肌肉收縮及幫助營養素吸收等功能。

因此，如果擔心鈉不健康而不去攝取，再加上流失過多的話，將會使身體許多生理機能出現功能障礙。劉皓丞營養師表示，當血清鈉離子濃度低於135mEq/L時就是所謂的「低血鈉」，輕症可能會頭暈、嘔吐或產生不適感，但嚴重可能會致死，因為一切生理機能都會產生障礙，肌肉、神經傳導都會出現問題。