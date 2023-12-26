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健康
2023-12-26 13:30:08

怕鹽食得多高血壓？小心唔食「低血鈉」嚴重恐致命！呢度睇預防、改善方法

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鹽

鈉是人體必需營養素之一，攝取過多、過少都會對健康造成不良影響。

許多人都知道「鈉」攝取過量與高血壓、中風、冠狀動脈硬化等心血管疾病風險有關，因此會特別注意鈉鹽的攝取量，不過若過度限制可能會造成「低血鈉」。新竹國泰綜合醫院營養師劉皓丞表示，鈉攝取過多、過少都會對健康造成不良影響，若鈉流失太多攝取太少導致低血鈉，也會是一個不可忽視的問題。

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低血鈉影響生理機能 嚴重可能因此死亡

鈉是人體必需營養素之一，參與身體各種生理機能。劉皓丞營養師提到，鈉可以調節細胞外液容積與滲透壓，影響體內水分的保存量及血壓，也具有維持酸鹼平衡、協助神經傳導、肌肉收縮及幫助營養素吸收等功能。

因此，如果擔心鈉不健康而不去攝取，再加上流失過多的話，將會使身體許多生理機能出現功能障礙。劉皓丞營養師表示，當血清鈉離子濃度低於135mEq/L時就是所謂的「低血鈉」，輕症可能會頭暈、嘔吐或產生不適感，但嚴重可能會致死，因為一切生理機能都會產生障礙，肌肉、神經傳導都會出現問題。

醬料

沙茶醬、醬油、蠔油、魚露、壽司醋及辣椒醬等也都含有鈉。

了解鈉攝取主要4來源 預防、改善低血鈉問題

劉皓丞營養師指出，鈉的來源主要分為以下4種：

  • 炒菜烹飪中所添加的鹽：鹽是氯化鈉的化合物，含有40%鈉和60%氯，1公克的鹽約含有400毫克的鈉。
  • 含鈉的調味料及醬料：包括沙茶醬、醬油、蠔油、魚露、壽司醋及辣椒醬等也都含有鈉。
  • 食品添加物中所含的鈉：像磷酸鹽等，會以食品添加劑存在於各種加工食品當中，例如：麵包、泡麵、零食及加工肉品等。
  • 食物本身所含的鈉：六大類食物中其實都含有天然鈉，不過量相對較少。

如果出現疑似症狀，經過醫生診斷確定為「低血鈉」時，劉皓丞營養師建議可以在飲食中增加鹽分的攝取，或是補充含電解質的水分，慢慢提高血中的鈉濃度。

不過低血鈉最好的預防方式仍是「均衡飲食」，劉皓丞營養師再次強調，身體需要鈉的幫助才能維持正常機能，每種營養素過多、過少都會對身體造成一定的影響，若能均衡飲食、運動、培養良好的生活習慣，便能為身體帶來天然的防護罩，阻擋各種疾病產生。

 

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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