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健康
2023-11-28 15:30:38

急救皮膚｜乾敏肌缺水甩皮好麻煩 除咗敷面膜仲可以試下水乳濕敷法

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急救皮膚｜乾敏肌缺水甩皮好麻煩 除咗敷面膜仲可以試下水乳濕敷法

急救皮膚｜乾敏肌缺水甩皮好麻煩 除咗敷面膜仲可以試下水乳濕敷法

乾燥的天氣很容易誘發皮膚敏感！肌膚乾燥缺水、泛紅，甚至出現甩皮的情況，不但痕癢難耐，上妝亦變得不貼服……​​​​​​​今次就和大家分享幾個為肌膚保濕的急救方法！

急救皮膚｜乾敏肌缺水甩皮好麻煩 除咗敷面膜仲可以試下水乳濕敷法

乾燥肌膚急救辦法一：敷面膜

乾燥肌膚急救辦法一：敷面膜

肌膚乾燥時最快捷的急救方法一定是敷面膜！大家可以根據皮膚狀況選擇合適的面膜，如果想吸收得好，達到最佳的保濕效果，可以選擇片狀面膜；如果皮膚處於乾燥狀態，就要用霜狀面膜厚敷；如乾燥誘發出油及暗瘡等問題，則可選擇寞輕盈的啫喱面膜。

要注意面膜並不是敷愈久愈好，一般敷15分鐘就可，如果待面膜完全乾透才取下，可能會倒吸肌膚的水分，導致反效果。

急救皮膚｜乾敏肌缺水甩皮好麻煩 除咗敷面膜仲可以試下水乳濕敷法

乾燥肌膚急救辦法二：精華油

乾燥肌膚急救辦法二：精華油

肌膚除了需要補水外，亦需要適當的油脂鎖住水分，特別是年紀漸長，肌膚的代謝力、保濕力和防禦力都會開始下降，如果想維持水油平衡，就需要精華油。市面上的精華油包括茶籽油、橄欖油、荷荷芭籽油、摩洛哥堅果油、玫瑰果油等，可以單擦、混入護膚品或粉底液中。如果是初次使用，建議由1/3泵開始。

急救皮膚｜乾敏肌缺水甩皮好麻煩 除咗敷面膜仲可以試下水乳濕敷法

乾燥肌膚急救辦法三：水乳濕敷法

乾燥肌膚急救辦法三：水乳濕敷法

  1. 面後用熱毛巾熱敷，幫助擴張毛孔；
  2. 化妝水浸濕化妝棉；
  3. 在臉頰、額頭、鼻子及下巴等部位；
  4. 乳液塗抹在化妝棉上；
  5. 5分鐘。
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